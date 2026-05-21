वांद्रे दगडफेक प्रकरणात 15 आरोपींना पोलीस कोठडी; हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

वांद्रे अतिक्रमण कारवाईवेळी दगडफेक प्रकरणी 15 आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. वांद्रे परिसरात अतिक्रमण हटाव कारवाई सुरू असताना अचानक मोठा गोंधळ उडाला होता.. काही जणांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. या दगडफेक प्रकरणी हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दगडफेक करणाऱ्या 15 जणांना 26 मे पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. वांद्रे येथे कारवाई सुरु झाल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये अनेक लहान मोठ्या मुलांचा समावेश आहे त्याचबरोबर या प्रकरणामध्ये काही महिला देखील सामील होत्या. 125 जणांचा पोलिसांकडून शोध सुरु करण्यात आला आहे. काही जणांना घटनास्थळीच पोलिसांनी पकडले होते तर काही जण हे तेथून दगडफेक करुन फरार झाले होते. मुंबईतल्या वांद्रेतील गरीबनगर झोपडपट्टी हटवताना जमावानं पोलिसांवर तुफान दगडफेक केली.
या दगडफेकीत जवळपास पाच पोलीस जखमी झाले. पोलिसांवर झालेली दगडफेक ही त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न होती असा दावा आता पोलिसांनी केलाय. पोलिसांनी गरीबनगर झोपडपट्टीत दगडफेक करणा-यांवर गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल केलेत. जवळपास 150 जणांवर खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. यातल्या पंधरा जणांना अटक केलीय. त्यांना कोर्टानं 26 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यातल्या एका अल्पवयीन मुलाची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आलीये. दगडफेक करणा-यांवरच कठोर कारवाई केल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
रेल्वे आणि पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीच्या पद्धतीनं केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. गरीबनगरच्या झोपडपट्टीवासीयांना बेघर करण्यापेक्षा त्यांना दुसरीकडं घरं दिली असती तर बरं झालं असतं अशी भूमिका काँग्रेसनं घेतलीये. याचवेळी बुधवारी झालेल्या दगडफेकीचा त्यांनी निषेधही केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जचा शिवसेना UBT विरोध का करतेय असा सवाल भाजपनं केलाय. पाकिस्तानीधार्जिण्या लोकांच्या जोरावर वरुण सरदेसाई निवडून आल्याचा आरोपही भाजपनं केलाय. रेल्वेची अतिक्रमण हटावची मोहीम तिस-या दिवशीही सुरु होती.
वांद्रे रेल्वे स्टेशन परिसरातील जवळपास 85 टक्के अतिक्रमणं हटवल्याचा दावा रेल्वेनं केलाय. आजच्या कारवाईला कोणताही विरोध झाला नाही हे सुद्धा रेल्वेनं नमुद केलंय. गरीबनगर झोपडपट्टी बहुमजली होती. शिवाय ती गेल्या 30-40 वर्षांपासून रेल्वेच्या जमिनीवर उभी होती. ही कारवाईने मुंबईतल्या अनेक सरकारी जमिनींवरील झोपडपट्टी हटवण्याच्या कामाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी कलम 109 नुसार अटेम्प तू मर्डरचा गुन्हा दाखल केला आहे, एकूण 100-150 लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यापेकी 15 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.