वांद्रे दगडफेक प्रकरणात 15 आरोपींना पोलीस कोठडी; हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

वांद्रे अतिक्रमण कारवाईवेळी दगडफेक प्रकरणी 15 आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. वांद्रे परिसरात अतिक्रमण हटाव कारवाई सुरू असताना अचानक मोठा गोंधळ उडाला होता.. काही जणांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. या दगडफेक प्रकरणी हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Written ByShubhangi Mere
Published: May 21, 2026, 10:09 PM IST|Updated: May 21, 2026, 10:09 PM IST
Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

