Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /टिटवाळा, कसारा, आसनगावच्या प्रवाशांचा लोकल प्रवास सूकर होणार? मध्य रेल्वेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर

टिटवाळा, कसारा, आसनगावच्या प्रवाशांचा लोकल प्रवास सूकर होणार? मध्य रेल्वेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर

टिटवाळा परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरी रेल्वेवर 15 डब्यांच्या लोकल धावणार आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:16 PM IST
टिटवाळा, कसारा, आसनगावच्या प्रवाशांचा लोकल प्रवास सूकर होणार? मध्य रेल्वेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर
Image Credit: Mumbai local news train

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
₹164900 चा iPhone 18 Pro तिसऱ्या दिवशी चोरीला; महिलेला 'नवीन मॉडेल आहे का?' विचारलं अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर
2
3
4
5