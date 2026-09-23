/टिटवाळा, कसारा, आसनगावच्या प्रवाशांचा लोकल प्रवास सूकर होणार? मध्य रेल्वेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर

मुंबई लोकलची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. लोकलचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा यासाठी रेल्वेकडून विविध प्रकल्पांचे काम व उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी व अपघात टाळण्यासाठी 15 डब्यांच्या लोकल सुरू करण्याची मागणी करण्यात येते. मध्य रेल्वेकडून या मागणीची दखल घेण्यात आली होती. व काही स्थानकात 15 डब्यांच्या लोकल सुरू करण्यात आल्या होत्या. आता कल्याण - कसारा मार्गावरही 15 डब्यांची लोकल धावणार आहे. त्यादृष्टीने मध्य रेल्वेने कामाला वेग आणला आहे.
टिटवाळा स्थानकात 15 दिवसांच्या ब्लॉकमध्ये रुळ, सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड वायरचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. सध्या फलाट विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम येत्या महिनाभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर कल्याणसह दादर, सीएसएमटी ते कसारा मार्गावर 15 डब्यांच्या लोकलचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे कसारा, आसनगाव, वासिंद खडवली,
टिटवाळा परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरी रेल्वेवर 15 डब्यांच्या लोकलची सुरुवात 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी झाली. सुरुवातीला 16 फेऱ्या 15 डब्यांच्या करण्यात आल्या. त्यानंतर 2019मध्ये आणखी सहा फेऱ्यांची भर पडली.
जुलै 2026 मध्ये 10 आणि ऑगस्टमध्ये आणखी 22 फेऱ्या 15 डब्यांच्या करण्यात आल्याने सध्या ही संख्या 54 वर पोहोचली आहे. या फेऱ्या प्रामुख्याने सीएसएमटी-कर्जत/खोपोली मार्गावर असून अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत आणि खोपोलीच्या प्रवाशांना त्याचा लाभ होत आहे.
12 डब्यांच्या लोकलमध्ये आणखी तीन डबे जोडल्याने 15 डब्यांची लोकल तयार होते. त्यामुळे एका फेरीतील प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढते. मात्र त्यासाठी संबंधित स्थानकांचे फलाट, सिग्नल व्यवस्था आणि ओव्हरहेड वायरची लांबी व क्षमता 15 डब्यांच्या रेकला अनुरूप असणे आवश्यक आहे.
टिटवाळा स्थानकात फलाट लांबी वाढवण्यासह त्यावर छत उभारणीचे काम एकाच वेळी सुरू करण्यात आली आहेत. कसारा, आसनगाव, वासिंद, खडवली, आंबिवली स्थानकातील कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत, टिटवाळ्यातील कामे येत्या महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर कल्याण ते कसारासह दादर आणि सीएसएमटीहून 15 डबा लोकल फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहे