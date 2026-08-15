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नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाख, तर खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर; सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी

सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी निघाली आहे. या लॉटरीत नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाखात घर खरेदी करता येणार आहे. तर, खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर मिळणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:54 PM IST
नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाख, तर खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर; सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाख, तर खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर; सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी
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