/नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाख, तर खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर; सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी

CIDCO Lottery : नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू यासारख्या मोठ्या नागरी प्रकल्पांमुळे नवी मुंबईत घरांची मागणी वाढली आहे. नवी मुंबईत रिअल इस्टेट मार्केट तेजीत आले आहे. मुंबई प्रमाणेच नवी मुंबईतही घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आव्याक्या बाहेर गेल्या आहेत. मात्र, नवी मुंबईत घर खरेदी करण्याच स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्ण संधी आहे. नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23.50 लाख रुपयात तर खारघरमध्ये फक्त 43.50 लाखांत घर खरेदी करता येणार आहे. सिडकोने 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी निघाली आहे.
खाजगी विकासकांप्रमाणेच सिडकोने देखील नवी मुंबईत अनके हाऊसिंग प्रोजेक्ट उभारले आहेत. सिडकोची लॉटरी अनेक दिवसांपासून चर्चेत होती. अखेर सिडकोची 4779 घरांसाठी बंपर लॉटरी जाही झाली आहे. 15 ऑगस्ट पासून सिडकोच्या संकेत स्थळावर या घरांच्या खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरु झाली आहे.
सिडकोची 4779 घरं प्राईम लोकेशनला आहेत. या योजनेअंतर्गत तळोजा सेक्टर-39 येथे 4,229, कळंबोली बस डेपो येथे 257 आणि खारघर बस डेपो येथे 293 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तळोजा, कळंबोली व खारघर हे नोड्स विस्तृत रस्ते जाळे, रेल्वे-मेट्रो कनेक्टीव्हिटीने सुसज्ज आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अगदी जवळ आहे. यामुळे हे सर्व नोड उत्तम दळणवळणाने जोडलेले आहेत.
सिडकोच्या लॉटरीतील हे सर्व 4779 फ्लॅट 1 BHK आहेत. 322 SQFT च्या सदनिका आहेत.
खारघर सेक्टर 14 मध्ये खारघर बस स्थानकाजवळ तक्षशिला हाईट्स इमारतीत 293 सदनिका आहेत. यांची किंमत 43.50 लाख आहे.
कळंबोली बस डेपो सेक्टर 17 येथे पॅरडाईज हाईट्स इमारतीत 257 सदनिका आहेत. यांची किंमत 37.70 लाख आहे.
तळोजा सेक्टर-39 येथे रायगड रेसिडेन्सीमध्ये 4,229 सदनिका आहेत. यांची किंमत 23.50 लाख रुपये आहे. रायगड रेसिडेन्सी नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 12 ते 15 KM अंतरावर आहे. 20 ते 30 मिनिटांत नवी मुंबई विमानतळावर पोहचता येते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अर्थात ईडब्ल्यूएस गटासाठी ही लॉटरी काढली आहे. 6 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना घरं खरेदी करता येणार आहे. योजनेतील काही सदनिका दिव्यांग अर्जदारांसाठी राखीव आहेत. प्रत्येक प्रकल्पाची सदनिकानिहाय किंमत तसेच सर्व इतर शुल्क नोंदणी पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 6 लाखांपर्यंत असलेले व भारतात कुठेही पक्के घर नसलेले अर्जदार या योजनेसाठी पात्र आहेत. सविस्तर पात्रता निकष व अटी पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. सदनिकांचे वाटप हे पात्रता पडताळणी, कागदपत्रांची छाननी व योजनेच्या अटी-शर्तींच्या पूर्ततेच्या अधीन आहेत. https://cidcohomes.com/en/ या संकेच स्थळावर सर्व माहिती आहे.