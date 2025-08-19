Khopoli Zenith Waterfall : राज्यभरात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईसह रागडमध्ये तुफान पाऊस पडला आहे. मुसळधार पावसामुळे धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. अनेक धब्यधब्यांनी रौद्ररुप धारण केले आहे. मुंबईजवळच्या प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्याजवळ 15 पर्यटक अडकले. पाण्याचा धडकी भरवणाऱ्या प्रवाहात सुटकेचा थरार पहायला मिळाला.
खोपोली येथील झेनिथ धबधब्याच्या प्रवाहात अडकलेल्या पर्यटकांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. तमिळनाडू येथील 15 पर्यटक खोपोली येथील झेनिथ धबधबा पहाण्यासाठी आले होते. पावसामुळे अचानक वाढलेल्या धबधब्याच्या पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने हे 15 पर्यटक प्रवाहात अडकले होते. खोपोली पोलिसांना याबाबत माहिती मिळताच खोपोली पोलिस, खोपोली नगर पालिका अग्नीशमनदल आणि हेल्प फाऊंडेशन यांनी बचाव कार्य करीत या पर्यटकांची सुटका केली.
मुसळधार कोसळणारऱ्या पावसामुळे खडवली येथील भातसा नदीला पूर आला आहे. यामुळे नदी पात्रातील पाणी पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. यामुळे प्रशासनाकडून नदीकाठच्या लोकांनी सतर्क रहाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा ही परिस्थिती काही हौशी लोकं व पर्यटक नदी पात्रात व तीरावर पाणी पहाण्यासाठी फेरफटका मारायला आल्याचे दिसतायत. तसेच काही तरूण गळ लावून मासेमारी करताना दिसून येत आहेत. पावसाचं संततधार सुरूच असून नदी पात्रातील पाणी पातळीत सतत वाढ होत आहे. यामुळे नदीतीरावर फिरणे जीवावर बेतू शकतं. यामुळे नागरिकांना नदीतीरावर न फिरता घरीच रहावे असे ही काही जाणकारातून बोलले जात आहे
मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील गोरेगाव भागात धबधबा वाहू लागला
मुसळधार पावसानं मुंबईला झोडपून काढलं. यामुळे मुंबई जलमय झाली. मात्र त्याचवेळी सिमेंट काँक्रिटच्या मुंबापुरीतल्या जंगलात निसर्गाचा अनोखा नजारा पाहायला मिळाला. मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील गोरेगाव भागात चक्क धबधबा वाहू लागला. गोरेगाव पूर्वमध्ये वालभट नदी आहे. त्या परिसरात डोंगरावरुन धबधबा प्रवाहित झाला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात तीन दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानंतर हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक धरण मध्यम आणि लघु साठवणूक तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलेत त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न मिटलाय. औंढा शहरातील औंढा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून प्रवाहित झालाय. या तलाव परिसरात असलेला धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करू लागलाय, निसर्गरम्य वातावरणात उंचावरून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी पर्यटकांचं मन मोहून टाकतंय.
छत्रपती संभाजीनगरमधील अजिंठा लेणीतील सप्तकुंड धबधबा पुन्हा ओसंडून वाहतोय. धबधब्याचे मनमोहक दृश्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. गेल्या तीन ते चार दिवसापासून जोरदार पाऊस होत असल्याने धबधबा पुन्हा प्रवाहित..
अकोला जिल्ह्यातील पातुर तालुक्यात मोर्णा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने दुधानी धबधबा ओसंडून वाहत आहे. सततच्या पावसामुळे धबधब्याचा वेग वाढला असून परिसरात पाण्याचा जोर अधिक जाणवत आहे.