/Raigad Crime News : रायगडमध्ये जंगलात तरुणीचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ! जेवून घराबाहेर पडली, 9.30 ला गायब....; वडिलांनी सांगितला सगळा घटनाक्रम

Minor Girl Death Body found at Mangaon forest : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील पळसगाव ग्रामपंचायतीत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 15 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह जंगल परिसरात सापडला आहे. दोन दिवसापूर्वी घरातून बेपत्ता झालेल्या मुलीसोबत घडलेल्या प्रकारामुळे कुटुंबियांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. नेमकं काय घडलं?
प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, रायगड : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात घडलेल्या 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी माणगाव पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांत आरोपीला अटक केली आहे. शुभम उतेकर असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो मृत मुलीच्या गावातीलच असल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. मात्र, या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.
माणगाव तालुक्यातील पळसगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील घरोशीवाडी येथे ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली. निधी राकेश उतेकर (वय 15) असे मृत मुलीचे नाव आहे. निधी ही आपल्या कुटुंबासह मुंबईतील विलेपार्ले येथे राहत होती. ती सेंट जेव्हियर्स शाळेत शिक्षण घेत असून नुकतीच इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाली होती. उन्हाळी सुट्टीसाठी सुमारे आठ दिवसांपूर्वी ती आई-वडील आणि भावासह मूळ गावी घरोशीवाडी येथे आली होती.
सोमवार, 25 मे रोजी रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास निधी ही वडिलांच्या मोबाईलवर बोलत घराबाहेर पडली होती. मात्र, बराच वेळ उलटूनही ती परत न आल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. परिसरात सर्वत्र शोधमोहीम राबविण्यात आली, मात्र तिचा काहीच मागमूस लागत नव्हता. दरम्यान, बुधवार, 27 मे रोजी घरोशीवाडी लगतच्या डोंगराळ आणि जंगल परिसरात एका मुलीचा मृतदेह आढळल्याची माहिती ग्रामस्थांनी पोलिसांना दिली. त्यानंतर निधीच्या कुटुंबीयांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले असता मृतदेह निधीचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण माणगाव तालुक्यात संताप आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
माणगाव तालुक्यातील पळसगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील घरोशीवाडी येथील डोंगराळ आणि जंगल परिसरात आढळला निधीचा मृतदेह. मृतदेह निर्जन जंगल परिसरात आढळून आला होता. तिच्या अंगावर गंभीर जखमा असल्याने धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. माहिती मिळताच माणगाव पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथक, श्वानपथक तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवण्यात आली.
अल्पवयीन तरुणीचे वडील राकेश उतेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 मे रोजी निधी जेवून घराबाहेर पडली. माझा फोन तिच्याकडे होता. आम्ही तिला एवढ्या रात्री घराबाहेर जाऊ नकोस असं बजावलं. पण मी लांब नाही इथेच आहे असं निधीने सांगितल्याचं वडील राकेश उतेकर सांगतात. 10 च्या सुमारास तिला बोलवण्यासाठी वडील घराबाहेर पडले असता त्यांना निधी कुठेच दिसली नाही. शेजारी चर्चा केल्यावर गावातील मुलांनी सांगितलं की, निधी 9.30 वाजेपर्यंत इथेच होती. मात्र त्यानंतर ती मुलं जेवायला घरी गेली. त्यामुळे निधी कुठे गेली याची काहीच माहिती त्यांना नव्हती. पालकांनी गावात खूप शोधाशोध केली मात्र निधी कुठेच सापडली नाही.
या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी चार स्वतंत्र पथके तयार केली होती. मोबाईल कॉल डिटेल्स, परिसरातील हालचाली, स्थानिकांकडून चौकशी आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांत आरोपी शुभम उतेकर याला ताब्यात घेतले. चौकशीनंतर त्याला अटक करण्यात आली. आरोपी आणि मृत मुलगी एकमेकांच्या परिचयातील असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून करण्यात आली, त्यामागे वैयक्तिक वाद होता की अन्य कोणते कारण, याबाबत पोलिस अधिक तपास करत आहेत. या घटनेमुळे रायगड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक नागरिकांकडून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.