पुण्यातील 150 गणेश मंडळांना मोठा धक्का! विसर्जन मिरवणुकीबाबत पोलिसांचा मोठा निर्णय

पुणे न्यूज : पुण्यातील 150 गणेश मंडळांना मोठा धक्का देणारा निर्णय पुणे पोलिसांनी जाहीर केला आहे. विसर्जन मिरवणुकीबाबत पुणे पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलिसांच्या या निर्णयामुळे पुण्यातील 150 गणेश मंडळांना मिरवणुक न काढताचा बाप्पाचे विसर्जन करावे लागणार आहे.
पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीवर मोठा निर्णय झाला आहे, 150 गणेश मंडळांना मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत प्रवेश नाकारण्यात आाला आहे. लक्ष्मी रस्त्यावरील गर्दी रोखण्यासाठी पोलिसांनी ही मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेष परवानगीवर सहभागी होणाऱ्या मंडळांना यंदा 'नो एन्ट्री' असणार आहे.
विसर्जन मिरवणुकीचा वेळ कमी करण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. निर्णयावर गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
लक्ष्मी रस्त्यावरील वाढती गर्दी आणि विसर्जन मिरवणुकीचा वाढलेला कालावधी लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासन आणि पुणे महानगरपालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा सुमारे 150 सार्वजनिक गणेश मंडळांना मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत विशेष परवानगीवर सहभागी झालेल्या मंडळांना यंदा ही परवानगी मिळणार नाही.
लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि केळकर रस्ता या मुख्य मार्गांवरील गर्दी कमी करणे आणि विसर्जन मिरवणूक वेळेत पूर्ण करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या निर्णयामुळे संबंधित गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, या निर्णयावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील ऐतिहासिक गणेशोत्सवातील डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होताना दिसत आहे... डीजेच्या दणदणाटाविरोधात आतापर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट सातत्याने लढा देत असताना, आता आणखी एका पुणेकराने या गंभीर प्रश्नावर थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरात राहणारे शरद केळकर यांनी पुण्यातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची अत्यंत गंभीर दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मिरवणूका बंद केल्या तरी फरक पडत नाहीत, मिरवणूक काढायची असेल तर शहराबाहेरून मिरवणूक काढावी, अस पुढे बापट म्हणाले होते.