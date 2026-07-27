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कोकणात डोंगर खचला, चिपळूणमधील तिवरे गावातील 150 घरांना दरडीचा धोका, नागरिक भयभीत

चिपळूणमधील तिवरे गावात दरडीचा धोका आहे. धोकादायक वस्तीमधील रहिवाशांना स्थलांतराच्या सूचना देण्यात आल्या. स्थलांतर होण्यासाठी व्यवस्था नसल्यानं ग्रामस्थांची गौरसोय होत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:36 PM IST
कोकणात डोंगर खचला, चिपळूणमधील तिवरे गावातील 150 घरांना दरडीचा धोका, नागरिक भयभीत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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कोकणात डोंगर खचला, चिपळूणमधील तिवरे गावातील 150 घरांना दरडीचा धोका, नागरिक भयभीत
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