कोकणात डोंगर खचला, चिपळूणमधील तिवरे गावातील 150 घरांना दरडीचा धोका, नागरिक भयभीत

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे गावासाठी जुलै महिना पुन्हा एकदा अतिशय धोकादायक आणि भयावह ठरत आहे. जुलै 2019 मध्ये तिवरे धरण फुटून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत संपूर्ण गाव वाहून गेले होते आणि अनेक निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला होता.या काळाच्या जखमा अजून ताज्या असतानाच,आता तिवरेतील गावठाण वाडीवर पुन्हा एकदा निसर्गाचे मोठे संकट ओढवले आहे.सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे वस्तीच्या वरच्या बाजूला असलेल्या डोंगराला मोठमोठ्या भेगा पडल्या असून संपूर्ण डोंगर खचण्याच्या मार्गावर आहे..
डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या गावठाण वाडीतील सुमारे 150 घरांना या भुस्खलनाचा थेट धोका निर्माण झाला आहे.डोंगराला पडलेल्या भेगांमुळे कोणतीही मोठी हो दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.जुलै महिन्यातील या संकटामुळे संपूर्ण तिवरे गावात प्रचंड भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले असून ग्रामस्थांची झोप उडाली आहे..
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्थानिक प्रशासनाने धोकादायक वस्तीतील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना तर दिल्या आहेत,मात्र प्रत्यक्षात या नागरिकांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.पावसात अचानक कुठे जायचे? असा बिकट प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभा राहिला आहे.प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी स्थानिकांची प्रचंड गैरसोय होत असून त्यांच्यात तीव्र असंतोष पाहायला मिळत आहे.
मुसळधार पावसात उघड्यावर कसे राहायचे, असा उद्विग्न सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. "आम्हाला तात्पुरते स्थलांतरित करण्याऐवजी पावसाच्या काळात सुरक्षित ठिकाणी राहण्यासाठी पक्की आणि योग्य सोय प्रशासनाने तत्काळ करून द्यावी," अशी मागणी तिवरेवासीयांकडून केली जात आहे..
2019 च्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने युद्धपातळीवर उपाययोजना करून तिवरेवासीयांचे सुरक्षित स्थलांतर करावे,अशी आर्त हाक पूर्ण चिपळूण तालुक्यातून दिली जात आहे.