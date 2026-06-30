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15,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

15,010 कंत्राटी कर्मचारी  पर्मनंट झाले आहेत.  7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे. सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:02 AM IST
15,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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