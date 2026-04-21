Government Employees on Strike : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा सामान्यांच्या जीवनावर कसा होणार परिणाम? कोणच्या सेवा कोलमडणार? जाणून घ्या काय आहेत या संपाची कारणं... सविस्तर माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट.   

सायली पाटील | Updated: Apr 21, 2026, 07:27 AM IST
तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचारी संपावर; कोणत्या दैनंदिन सेवा कोलमडणार? शिक्षकांपासून आणखी कोणाचा सहभाग?
17 Lakh Government Employees on Strike Teaching Non teaching Staff what are the demands and impact latest update

Government Employees on Strike : जवळपास मागील दोन वर्षांपासून अनेक मागण्या प्रलंबित ठेवल्याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हात दिली आहे. मंगळवार 21 एप्रिल 2026 पासून हा संप सुरू होत असून, यामध्ये राज्य शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचा आकडा तब्बल 17 लाखांवर असून, हा बेमुदकत संप असेल असं कर्मचारी संघटनांनी सांगितलं आहे. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या संपामुळे शासकीय विभाग, शाळा आणि रुग्णालयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्यामुळं दैनंदिन जीवनातील काही सेवा या संपामुळं कोलमडतील असं म्हणणं गैर नाही. दरम्यान, संपाचा सामान्यांना बसणारा फटका आणि परिणाम पाहता संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरवर्तणूक मानून कारवाई करण्याचा इशारा याआधीच सरकारने दिला आहे.

का पुकारला जातोय संप? 

आपल्या मागण्यांवर सरकारनं चर्चेसाठीसुद्धा कोणतीही पावलं उचलली नसल्याचं म्हणत हा संप पुकारण्यात येत असल्याचं संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या राज्यस्तरीय संपामध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसमवेत तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांचासुद्धा समावेश असल्यानं अनेक सेवांवर याचा परिणाम दिसून येईल. शासकीय रुग्णालयांमधील कर्मचारीसुद्धा संपात सहभागी होत असल्यानं रुग्णसेवाही प्रभावित होण्याचं चित्र स्पष्ट दिसत आहे. 

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट -ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारीसुद्धा संपात सहभागी होत आहेत. या संपाच्या केंद्रस्थानी सुधारीत निवृत्ती योजना 1 मार्च 2024 पासून लागू केली, मात्र त्याची अधिसूचना काढली नाही. ज्यामुळं सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृ़त्तीविषय कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, अशी संपकर्त्या संघटनाची मुख्य मागणी आहे.

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या? 

  • वरील सेवानिवृत्तीच्या तरतुदीव्यतिरिक्त निवृत्तीचं वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करावं 
  • रिक्त पदांवर वेगानं भरती प्रक्रिया राबवावी 
  • चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या भरतीवर असणाऱ्या बंदीचा फेरविचार करावा 
  • सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना राबवावी 

दरम्यान या राज्यव्यापी संपाचा संभाव्य प्रभाव पाहता शासनानं कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईसह संपकाळात त्यांचे वेतन रोखून धरण्याचा इशारा देत सामान्य प्रशासन विभागानं त्याबाबतचं परिपत्रकही जारी केलं आहे. तर, मेस्माअंतर्गत येणाऱ्या सेवांतीलक कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार असून, संप काळात त्यांची रजा मंजूर होणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Maharashtra Newslatest newsgovernment Employees Strikeindefinite strikePending Demands

