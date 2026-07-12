Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातील 17 पर्यटक रायगडच्या देवकुंड धबधब्यावर आले; दोघे जण बुडाले, एक चूक महागाड पडली

पुण्यातील 17 पर्यटक रायगडच्या देवकुंड धबधब्यावर आले; दोघे जण बुडाले, एक चूक महागाड पडली

पुण्यातील 17 पर्यटकांना प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यावर फिरायला आले होते.  दोन पर्यटक धबधब्यात बुडाले आहेत. एका चुकीमुळे पर्यटकांचा जीव गेला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:12 PM IST
पुण्यातील 17 पर्यटक रायगडच्या देवकुंड धबधब्यावर आले; दोघे जण बुडाले, एक चूक महागाड पडली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
होमस्टेमध्ये नग्न अवस्थेत आढळला महिलेचा मृतदेह; नवऱ्याच्या वाढदिवसाला नेमकं काय घडलं? धक्कादायक माहिती समोर!
Mussoorie Death Case6 min ago
2
Maharashtra Tourism6 min ago
3
CANCER7 min ago
4
yastika bhatia48 min ago
5
pune1 hr ago