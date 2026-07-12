/पुण्यातील 17 पर्यटक रायगडच्या देवकुंड धबधब्यावर आले; दोघे जण बुडाले, एक चूक महागाड पडली

Devkund waterfall Raigad district : बंदी असताना धबधब्यावर जाण पर्यटकांच्या अंगाशी आले आहे. पुण्यातील दोन पर्यटक रायगडच्या प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यात बुडाले आहेत. 17 जणांचा ग्रुप येथे फिरण्यासाठी आला होता. यावेळी ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळी बचावकार्य सुरु आहे.
रायगडमधील माणगाव येथील देवकुंड धबधबा लोकप्रिय पावसाळी पर्यटनस्थळ आहे. मात्र. हा धबधबा जितका सुंदर आहे तितकाच तो धोकादायक देखील आहे. यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा धबधबा पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला आहे. अनके पर्यटक बंदी जुगारुन येथे येतात. पुण्यातून 17 जणांचा चमू येथे फिरायला आला होता.
धबधब्याखाली आनंद घेत असताना दोघे बुडून बेपत्ता जाले आहेत. पर्यटक बुडाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकांना पाचारण करण्यात आले. बुडालेल्या पर्यटकांचा शोध घेण्यात आला.
देवकुंड धबधब्यासह माणगाव मधील वर्षा पर्यटन स्थळांवर निर्बंध आहेत. या परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. असे असतानाही पर्यटक धबधब्यावर पोहोचले कसे? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
वर्षा पर्यटन म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि निसर्गाच्या सानिद्यात वाहणारे नयनरम्य धबधबे. मात्र धार्मिकता आणि पर्यंटन यांचा दुहेरी संगम असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळ म्हणजे कासारटाका. मालवण तालुक्यात असलेले हे स्थळ नेहमीच भाविकांना आणि पर्यटकांना आकर्षित करत असत नवसाला पावणारे देवस्थान म्हणुन प्रसिद्ध असलेल्या कासार टाका येथे लाखोच्या संख्येने पर्यटक येत असतात. विशेषतः गोवा आणि कर्नाटक येथील पर्यटकांची संख्या जास्त असते. देवदर्शन आणि मंदिराच्या बाजूला असलेलीं छोटी मात्र मनमोहक नदी यामुळे धार्मिकते सोबत पर्यटणाची जोड असलेले ठिकाण म्हणुन कासारटाका प्रसिद्ध आहे.