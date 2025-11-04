English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यात रक्तरंजित थरार! तीन दिवसांत दुसरा खून, 17 वर्षांच्या मयंक खराडेची भरदिवसा निर्घृण हत्या

Pune Crime News: पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर भरदिवसा मयंक खराडे या तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या करण्यात आली. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 4, 2025, 05:54 PM IST
पुण्यात रक्तरंजित थरार! तीन दिवसांत दुसरा खून, 17 वर्षांच्या मयंक खराडेची भरदिवसा निर्घृण हत्या
17 year mayank kharade killed in pune Bajirao Road by 3 accused koyta attack

Pune Crime News: गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात घडणाऱ्या घटनांमुळं शहरात नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच पुण्यातील कोंढवा येथे रिक्षाचालक असलेल्या गणेश काळे याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती.त्यानंतर पुन्हा एकदा पुण्यात गँगवॉरची भडकल्याचे ठळकपणे दिसून आले. गणेश काळे याच्या हत्येनंतर आज पुन्हा एकदा शहरात रक्तरंजित थरार दिसून आला. 17 वर्षांच्या तरुणाचा भररस्त्यात कोयत्याने वार करत हत्या करण्यात आली आहे. गेल्या तीन दिवसांतील हा दुसरा खून असल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

पुण्यात आंदेकर आणि कोमकर गँगवॉर प्रकरणाने एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेने शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुण्यात भरदिवसा खुनाचं सत्र सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय. पुण्यातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या बाजीराव रोडवर मयंक खराडे नामक व्यक्तीची हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. गेल्या 3 दिवसांत झालेला हा दुसरा खून आहे. या खुनाच्या घटनेचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस तपास करत आहेत. 

मंगळवारी दुपारी 3.15 वाजण्याच्या सुमारास अभिजित इंगळे व त्याचा मित्र मंयक खरारे हे त्यांच्या दुचाकीवरुन जात होते. तेव्हा महाराण प्रताप उद्यानाच्याजवळ दखनी मिसळच्या समोर अचानक जनता वसाहतमधील तीन तरुणांनी त्यांना आडवले.त्यानंतर मयंक खरारे यांच्यावर हल्ला केला. तीनही हल्लेखोरांनी तोंडावर मास्क लावला होता.त्यानंतर तिघांनी मयंक खराडे याच्या डोक्यात व तोंडावर शस्त्राने वार केले. या हल्ल्यात मयंक या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार हा तरुण अंबीलवाडा परिसरात राहणारा होता, त्याची हत्या कोणत्या कारणाने करण्यात आली आहे, याची माहिती घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासचक्र फिरवली आहेत.  पुण्यातला बाजीराव रस्ता हा प्रचंड रहदारी असलेला रस्ता आहे. या रस्त्याच्या मध्यभागी मयांक खराडे या व्यक्तीची भरदिवसा हत्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

