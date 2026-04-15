Crime News : 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, 350 अश्लील व्हिडीओ... आरोपी अयानच्या घरावर चालवला बुलडोझर

Amravati News : अमरावतीमध्ये अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण आणि ब्लॅकमेल प्रकरणात प्रशासनाने मुख्य आरोपीच्या घर बुलडोझर फिरवला आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत ही कारवाई झाली आहे. आरोपी अयानने 180 मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले आहेत. त्याच्या फोनमध्ये 350 हून अधिक अश्लील व्हिडीओ सापडले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 15, 2026, 08:54 PM IST
अमरावतीमध्ये, 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या मुख्य आरोपीचे घर प्रशासनाने बुलडोझरने पाडले आहे. जिल्हा प्रशासनाने बुधवार, 15 एप्रिल रोजी मोहम्मद अयाज उर्फ ​​अयान मोहम्मद तनवीर याच्या परतवाडा येथील घरावर ही कारवाई केली. आरोपी अयान बऱ्याच काळापासून अल्पवयीन मुलींना ब्लॅकमेल करून त्यांचे शोषण करत होता. त्याच्या फोनमध्ये 350 हून अधिक अश्लील व्हिडिओ सापडले आहेत. आरोपी एआयएमआयएम (AIMIM) या संघटनेशी संबंधित आहे.

भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या तक्रारीनंतर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आणि त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचे हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) विशाल आनंद यांना एक निवेदन सादर केले, ज्यात त्यांनी मोहम्मद अयाज उर्फ ​​अयान मोहम्मद तनवीर याच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी आरोप केला आहे की, आरोपीने अल्पवयीन मुलींना मुंबई आणि पुण्याला नेऊन 350 हून अधिक अश्लील व्हिडिओ बनवले होते. त्याने हे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली आणि त्यांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलिसांनी तपास करून अयाझला अटक केली.

बुधवारी जिल्हा प्रशासनाचे पथक पोलिसांसोवेत परतवाडा येथील आरोपी मोहम्मद अयाझ उर्फ ​​अयान मोहम्मद तनवीरच्या घरी पोहोचले आणि बेकायदेशीर बांधकामावर बुलडोझर चालवला. 

अमरावतीच्या परतवाडा शहरातील मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर नावाच्या युवकाने अनेक तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून ब्लॅकमेल करत लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी भाजप नेते आणि खासदार अनिल बोंडे यांनी केली आहे. या तरुणाने 180 तरुणींचे लैंगिक शोषण करून 350 व्हिडिओ व्हायरल केल्याचा गंभीर आरोपही अनिल बोंडे यांनी केला आहे. दरम्यान या घटनेच्या निषेधार्थ अमरावती जिल्ह्यात संतप्त पडसाद उमटत आहेत. आज अचलपुर -परतवाडा शहरातील बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली आहे, सर्वपक्षीय आणि सामाजिक संघटनांकडून अचलपूर परतवाडा बंदचा निर्णय घेण्यात आला. आरोपी विरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर ठिकठिकाणी कडक पोलिस बंदोबस्तात तैनात करण्यात आला आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Amravati bulldozer actionParatwada caseminor girls abuse caseamravati newsblackmail case Maharashtra

