शालेय पोषण आहारात 1800 कोटी रुपयांचा गोलमाल; विरोधकांचा आरोप

Maharashtra News: राज्यातील शालेय पोषण आहारात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटलांनी केलाय. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पाटलांनी पोषण आहारातील घोटाळ्याचा बॉम्ब टाकलाय. मुलांना दिला जाणाऱ्या पोषण आहारातच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे. शालेय पोषण आहारात सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या या योजनेत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
टेंडरमध्ये हिरवा वाटाणा नमूद असताना प्रत्यक्षात पांढरा वाटाणा पुरवण्यात आल्याचा आरोप कैलास पाटलांनी केलाय. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही कैलास पाटलांनी केलीय.तर यावर काँग्रेसनंही आक्रमक भूमिका घेतलीय. शालेय पोषण आहारात प्रचंड घोटाळा असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. तर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणात लक्ष घालावं अशी मागणी सतेज पाटलांनी केलीय.
दरम्यान, भाजपनं मात्र पुराव्यांची मागणी केलीय.भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी पुरावे देण्याची मागणी केलीय. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार कैलास पाटलांनी याप्रकरणाला वाचा फोडली. त्याचे आता पडसाद उमटलेत.चिमुकल्या मुलांच्या पोषण आहारातही असा भ्रष्टाचार होत असेल तर यावर तातडीनं कारवाई होणं अपेक्षित आहे.