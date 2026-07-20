पुण्याच्या सिंहगडावर अचानक 18,000 पर्यटक आले; घाटरस्त्यात 3 KM लांब वाहनांच्या रांगा

Pune Sinhagad Fort: सिंहगड पुण्यातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. हजारो पर्यटक सिंहगडाला भेट देतात. पुण्याच्या सिंहगडावर रेकॉर्डब्रेक गर्दी पहायला मिळाली. 19 जुलै रोजी पुण्याच्या सिंहगडावर अचानक 18,000 पर्यटक आल्याची माहिती समोर आली आहे. सिंहगडावर जाणाऱ्या घाटरस्त्यात 3 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
पुणे शहरापासून 35 KM अंतरावर सिंहगड हा किल्ला आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत डोंगरमाथ्यावर उभा असलेला सिंहगड किल्ला महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार आहे. पावसाळ्यात किल्ल्याचे सौंदर्. अधिक बहरते. पुण्यात पावसाने अल्हाददायक वातावरण झाले आहे. यामुळे विकेंडसह रविवारी 19 जुलैला मोठ्या संख्येने पर्यटक सिंहगडावर फिरण्यासाठी आले.
पावसाचा आनंद लुटण्यासाठी तसेच निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्यासाठी पर्यटकांनी सिंहगडावर मोठी गर्दी केली. गडाच्या पायथ्यापासून घाटरस्त्यापर्यंत वाहनांची तब्बल 3 किलोमीटरपर्यंत रांग लागली आहे. पर्यटकांच्या या विक्रमी गर्दीमुळे वाहतुकीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला होता. शनिवार आणि रविवारची सुट्टी असल्याने सकाळी 9 वाजल्यापासूनच सिंहगडावर पर्यटकांची गर्दी सुरु झाली. घाटरस्त्यात दोन्ही बाजूने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. जवळपास 3 KM लांब पर्यंत वाहनांची रांग लागली होती. अनेकजण वाहतूक कोंडीत तासनतास अडकून पडले होते. सिंहगडावरील वाहनतळावरील पार्किंग क्षमता संपली. पर्यटकांनी शेवटच्या तीन किलोमीटरच्या घाटरस्त्यावर वाहने उभी केली. यामुळे येथे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याचे वाहतूक विभागाकडून सांगण्यात आले.
रविवार 19 जुलै रोजी 11 हजार तर शनिवार 18 जुलै सह मिळून अंदाजे 18 हजार 327 पर्यटकांनी सिंहगडाला भेट दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अचानक सिंहगडावर पर्यटकांची गर्दी वाढल्याने वाहतूक आणि नियोजनाचे तीन तेरा वाजले. वन विभाग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला. वाहनांच्या दूरवर रांगा लागल्याने अनेक पर्यटकांना वाहने रस्त्यातच उभी करून दोन ते तीन किलोमीटर पायपीट करत गडावर जावे लागले.