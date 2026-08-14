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एकनाथ शिंदेनी काँग्रेसचे 19 नगरसेवक फोडले! सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना शिवसनेत मोठा पक्ष प्रवेश; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोड घडली आहे. काँग्रेसला विदर्भात मोठा धक्का बसला आहे.  काँग्रेसच्या 19 नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसनेते प्रवेश केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:06 PM IST
एकनाथ शिंदेनी काँग्रेसचे 19 नगरसेवक फोडले! सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना शिवसनेत मोठा पक्ष प्रवेश; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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