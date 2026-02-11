महाराष्ट्रात 4 शिक्षक, केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, कर्मचाऱ्यांसह 19 जणांची एकाचवेळी नोकरी गेली; बारावीची परिक्षा सुरु असताना मोठी कारवाई

Maharashtra HSC Exam Mass Copy : महाराष्ट्रात 10 फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षा सुरु झाला आहेत. बारावी परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा उडाल्याचं पाहायला मिळालं. बारावीचा पहिलाच इंग्रजीचा पेपर होता. यावेळी राज्यात 42 ठिकाणी कॉपीची प्रकरणे आढळून आली. यामध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक कॉपीची प्रकरणं आढळून आलीत. जालना येथे 4 शिक्षकांना निलंबीत करण्यात आले आहे. तर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकाच केंद्रावरील केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, कर्मचाऱ्यांसह 19 जणांची एकाचवेळी नोकरी गेली आहे.
जालन्यात कॉपी प्रकाराची प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. चार शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले. इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी कॉपी करत असल्याचं आढळून आल्याचे भरारी पथकाच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळं चार खाजगी शिक्षण संस्थेतील 4 शिक्षिकांचं तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात यांनी संबंधित शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. दरम्यान प्रशासनाच्या कारवाईमुळं शिक्षण विभागात खळबळ उडाली.
संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यात बारावीच्या परीक्षा केंद्रात सामूहिक कॉपीचा प्रकार समोर आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे एकाच बेंचवर दोन विद्यार्थी बसून परीक्षा देत होते. या केंद्रात पर्यवेक्षकांसह इतर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनीच परीक्षार्थींना इंग्रजीच्या पेपरसाठी प्रश्नांची उत्तरं पुरवली. दरम्यान शिक्षणाधिका-यांचं पथक केंद्रावर पोहचल्यानंतर त्यांना एकसारखी उत्तरं असणारे 9 कागद सापडले. त्यानुसार सर्वच वर्गातील सीसीटीव्हीची तपासणी केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर बोर्डाने या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका जप्त केल्यात.
या प्रकरणी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि कर्मचारी अशा एकूण 19 जणांविरुद्ध देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व 19 जणांना निलंबित ही करण्यात आले आहे, ज्या केंद्रावर हा प्रकार घडला, तिथे 14 वर्गांमध्ये एकूण 370 विद्यार्थी परीक्षा देत होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अनेक विद्यार्थी कॉपी करताना दिसत असले, तरी चौकशी करून विद्यार्थ्यांवर कारवाई करायचा निर्णय आता राज्य बोर्ड घेणार आहे. राज्य महामंडळांना यावर्षीपासूनच परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयामुळे सुरू असलेला हा मास कॉफीचा प्रकार उघड झाला.