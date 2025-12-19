English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1x Betting Case: युवराज सिंग, सोनू सूद ते रॉबिन उथप्पाची संपत्ती ED कडून जप्त; सरकारी एजन्सी त्या विकू शकते?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 19, 2025, 06:29 PM IST
बेटींग एप

1x Betting Case: ईडीने अवैध ऑनलाइन बेटिंग अॅप १xBet शी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केलीय. या प्रकरणात क्रिकेटपटू, अभिनेते आणि इतर सेलिब्रिटींना अॅपच्या प्रचारासाठी पैसे मिळाले होते. ईडीने त्यांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. हे प्रकरण एक हजार कोटींहून अधिक रकमेचे आहे. यात सेलिब्रिटींनी प्रचार करून मिळवलेले पैसे 'गुन्ह्याची कमाई' मानले जात आहेत. ही कारवाई डिसेंबर 2025 मध्ये झाली. ईडीने जप्त केलेली संपत्ती सरकार विकू शकते का? असा प्रश्न विचारला जातो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

काय नेमकं प्रकरण?

1xBet हे परदेशी बेटिंग अॅप भारतात बेकायदेशीर आहे. सेलिब्रिटींनी त्याचा प्रचार केला, ज्यामुळे लाखो लोकांना बेटिंगसाठी आकर्षित केले गेल्याचा आरोप आहे. प्रचारासाठी मिळालेले पैसे हे अवैध कमाईचे भाग आहेत, असे  ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे. हे प्रकरण ऑनलाइन बेटिंगच्या अवैध व्यवसायाशी जोडलं गेलंय. ज्याचा सेलिब्रिटींनी जाणीवपूर्वक प्रचार केला, असा ईडीचे आरोप आहेत.

कोणत्या सेलिब्रिटींची मालमत्ता जप्त झाली?

ईडीने युवराज सिंगची 2.5 कोटी, सोनू सूदची १ कोटी, रॉबिन उथप्पाची 8.26 लाख, नेहा शर्माची 1.26 कोटी, मिमी चक्रवर्तीची 59 लाख, अंकुश हजराची 47 लाख आणि उर्वशी रौतेलाच्या आईच्या नावे असलेली 2.2 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. या सर्वांना पूर्वी ईडीने चौकशीसाठी बोलावले होते. ते १xBet अॅपचा प्रचार करत होते, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या रकमेची पेमेंट मिळाली होती. ही रक्कम त्यांनी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली, असे ईडीचे म्हणणे आहे.

एकूण किती रक्कम जप्त झाली?

या कारवाईत सुमारे 7.93 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. यापूर्वी सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्याशी संबंधित 11 कोटींहून अधिक रक्कम जप्त झाली होती. आता एकूण जप्त मालमत्ता 19 कोटींहून अधिक झाली आहे. हे प्रकरण क्युराकाओमध्ये नोंदणीकृत 1xBet अॅपशी संबंधित आहेत. जे भारतात अवैध मानले जाते. 

जप्तीनंतर पुढे काय?

ईडीची ही जप्ती तात्पुरती म्हणजेच प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट आहे. जी मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत 180 दिवसांसाठी असते. यात मालमत्ता विकणे किंवा हस्तांतरित करणे बंदीचे असते. पण मालक ती वापरू शकतात. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणि दोषी ठरल्यास ही जप्ती कायमस्वरूपी होऊ शकते. सरकारला ही मालमत्ता विकून पैसे मिळवता येतात पण सध्या ती मालमत्ता फक्त गोठवलेली आहे. सेलिब्रिटींना गुन्ह्याची कमाई ठरल्यास मोठा फटका बसेल.

दोषी ठरल्यास दंड आणि शिक्षा

सेलिब्रिटींना अवैध प्रचारापासून रोखण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जाते. ऑनलाइन बेटिंगमुळे युवकांचे नुकसान होत असते आणि पैशांची अफरातफर वाढते. याप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरू असून आणखी सेलिब्रिटी किंवा संबंधितांना बोलावले जाऊ शकते. हे प्रकरण आता कोर्टात जाईल. ज्यात दोषी ठरल्यास दंड आणि शिक्षा होऊ शकते. नागरिकांनी अशा अवैध अॅप्सपासून दूर राहावे, असा सल्ला देण्यात आलाय.

