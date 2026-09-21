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करोनापासून बदलला घर खरेदीचा ट्रेंड सहा वर्षानंतरही कायम; मुंबई, पुण्यात दिसतोय सर्वाधिक प्रभाव, ग्राहकांना आता...

पुण्या-मुंबईत घरांची वाढती मागणी कायम आहे. त्यातही 40 टक्के ग्राहक 2 बीएचके घरांना प्राधान्य देत आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:46 PM IST
करोनापासून बदलला घर खरेदीचा ट्रेंड सहा वर्षानंतरही कायम; मुंबई, पुण्यात दिसतोय सर्वाधिक प्रभाव, ग्राहकांना आता...
Image Credit: 2 BHK houses preferred in Mumbai Pune compared to 1 bhk pune real estate

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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