/करोनापासून बदलला घर खरेदीचा ट्रेंड सहा वर्षानंतरही कायम; मुंबई, पुण्यात दिसतोय सर्वाधिक प्रभाव, ग्राहकांना आता...

करोना संकटानंतर मोठ्या घरांकडे ग्राहकांचा वाढलेला कल अजूनही कायम आहे. मुंबई आणि पुण्यात सुमारे 40 टक्के ग्राहकांची 2 बीएचके घरांना पसंती मिळाली आहे. याचवेळी 1 बीएचके घरांची मागणी कायम आहे. मात्र, घरांच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने ग्राहक खरेदीचा निर्णय लांबणीवर टाकत असल्याचे चित्र आहे.
अनारॉक ग्रुपने ग्राहकांचा प्रतिसाद सर्वेक्षणाद्वारे नोंदविला आहे. या सर्वेक्षणात 23 ते 77 वयोगटातील 14 शहरांतील 8 हजार 320 जणांचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणानुसार, महानगरांमध्ये मोठ्या घरांना मागणी जास्त असून, 48 टक्के ग्राहकांनी 3 बीएचके घरांना पसंती दिली आहे. त्यानंतर 2 बीएचके घरांना 38 टक्के ग्राहकांनी प्राधान्य दिले आहे. त्याचवेळी 1 बीएचके घरांना 9 टक्के तर 4 बीएचके आणि त्यापेक्षा मोठ्या घरांना पसंती देणाऱ्यांचे प्रमाण 5 टक्के आहे.
अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई आणि दिल्लीत 50 टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांनी 3 बीएचके घरांना पसंती दिली आहे. याचवेळी देशात 4 बीएचके आणि त्यापेक्षा मोठ्या घरांना बंगळुरूत सर्वाधिक मागणी असून, ती 10 टक्के आहे. मुंबई, पुण्यात 2 बीएचके घरांना प्राधान्य आहे. या महानगरांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांनी 2 बीएचके घरांना पसंती दिली आहे.
तसेच, मुंबई आणि पुण्यात 1 बीएचके घरांना अनुक्रमे 18 व 10 टक्के मागणी आहे. या दोन्ही महानगरांमध्ये 3बीएचके घरांची मागणी अनुक्रमे 38 व 47 टक्के आहे. याचवेळी 4 बीएचके आणि त्यापेक्षा मोठ्या घरांची मागणी दोन्ही महानगरांत समान असून, ती 3 टक्के आहे. देशभरात घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे 38 टक्के ग्राहकांनी खरेदीचा निर्णय तात्पुरता लांबणीवर टाकला आहे. याचवेळी 18 टक्के ग्राहकांनी हा निर्णय अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकला अथवा तो रद्द केला आहे, असे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.