महाष्ट्रातील 2 मोठ्या उद्योगपतींसह 3 जण घेणार जैन धर्माची दिक्षा, कोट्यावधीचा टर्न ओव्हर असलेला बिजनेस, संपत्ती, कुटूंब सगळ सोडून सन्यासी होणार

Jain Dharm Diksha 2025 : महाष्ट्रातील दोन मोठ्या उद्योगपतींनी सर्व सुखांचा त्याग करुन जैन जैन धर्माची दिक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील या दोघांसह उदयपूरमधील एक व्यवासायीक देखील जैन धर्माची दिक्षा घेणार आहे. या तिघांच दिक्षांत सोहळा राजस्तानमध्ये पार पडणार आहे. कोट्यावधीचा टर्न ओव्हर असलेला बिजनेस, संपत्ती, कुटूंब सगळ सोडून हे तिघेजण सन्यासी जीवन जगणार आहेत.
राजस्थानातील उदयपूर येथे आचार्य पुण्य सागर महाराजांच्या चातुर्मासात, तीन जैन भिक्षू त्यांचे कोट्यवधींचे व्यवसाय सोडून संन्यासाचे जीवन स्वीकारत आहेत. यामध्ये फरिदाबादचे व्यापारी आदर्श कुमार जैन, मुंबईचे अरविंद कोटडिया आणि उदयपूरचे रहिवासी देवीलाल भोरावत यांचा समावेश आहे.
आदर्श कुमार जैन हे 68 वर्षांचे आहेत. ते फरीदाबाद, हरियाणा येथील आहेत. आदर्श कुमार जैन हे फरिदाबादमध्ये पेपर मिल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय करत होते. रुरकी विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी एस्कॉर्ट्स लिमिटेडमध्ये काम केले, त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांची वार्षिक उलाढाल अंदाजे 3 कोटी होती. त्यांना धर्मात जास्त रस असल्याचे त्यांनी सांगितले, म्हणून त्यांनी दीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला.
76 वर्षीय अरविंद कोटडिया हे मुंबईत पॉवरलूम कमिशन एजंट म्हणून काम करत होते. गुरु पुण्य सागर महाराजांसोबत 2000 किलोमीटर पदयात्रा केल्यानंतर त्यांनी सांसारिक जीवनाचा त्याग करून ब्रह्मचर्य स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
उदयपूर जिल्ह्यातील गुडली गावातील रहिवासी 76 वर्षीय देवी लाल जैन हे देखील संन्यास घेणार आहेत. ते मुंबईत इलेक्ट्रिकल आणि हार्डवेअरचा व्यवसाय चालवत होते, जो त्यांनी आता त्यांच्या मुलांना सोपवला आहे. त्यांच्या पत्नी बबली देवी यांनी 2011 मध्ये आर्यिका नियम मती माताजी म्हणून धर्माचे पालन केले. ते स्वतः अनेक वर्षांपासून ब्रह्मचर्य व्रत पाळत होते आणि आता, त्यांचा व्यवसाय त्यांच्या मुलांना सोपवून, ते स्वतः संयमाचा मार्ग अवलंबण्यास तयार आहेत.
5 ऑक्टोबर रोजी दुपारी १ वाजता सेक्टर 4 येथील श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरात चातुर्मास्रत आचार्य पुण्य सागर महाराज आणि त्यांच्या संघाच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक जैनेश्वरी दीक्षा समारंभ होणार आहे. या प्रसंगी देशभरातील तीन जैन भिक्षू त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवसाय, त्यांचे कुटुंब, त्यांची संपत्ती आणि सांसारिक जीवन सोडून संयमाचा मार्ग स्वीकारणार आहेत.
