/महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ​कोकणात 2 मोठ्या समस्या; कोकणात फिरायला येवून पर्यटक पस्तावले, प्रचंड मनस्ताप

कोकण पर्यटनाला 'ब्रेक' लागला आहे. सीएनजी तुटवड्यामुळे पर्यटकांचे हाल झाले आहेत. टँकर चालकांचा संप आणि वाहतूक कोंडीचा दुहेरी फटका बसला आहे.
रत्नागिरी / रायगड, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : निसर्गरम्य कोकणच्या ओढीने निघालेल्या पर्यटकांच्या आनंदावर यंदा विरजण पडले आहे. ऐन पर्यटन हंगामात कोकणात सीएनजीचा (CNG) मोठा तुटवडा निर्माण झाल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रायगडमधील सीएनजी टँकर चालक संघटनेने विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असून,रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यात सीएनजी पंपाबाहेर वाहनांच्या १ ते २ किलोमीटर लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार,रायगड जिल्ह्यातील सीएनजी टँकर चालक संघटनेने कालपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.भविष्य निर्वाह निधी (PF), किमान २५ हजार रुपये पगार, विमा संरक्षण आणि ड्युटीच्या निश्चित वेळा अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.जोपर्यंत प्रशासन आणि संबंधित कंपन्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करत नाहीत, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा चालकांनी घेतला आहे. याचा थेट परिणाम इंधन पुरवठ्यावर झाला असून,गेल्या दोन दिवसांपासून पंपांवर एकही टँकर पोहोचलेला नाही.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या अपुऱ्या चौपदरीकरणामुळे प्रवासी आधीच त्रस्त आहेत.मुंबईतून निघालेल्या पर्यटकांना कोकणात पोहोचण्यासाठी एरवी 8 ते 10 तास लागतात. त्यात आता सीएनजीसाठी रांगेत उभे राहिल्यामुळे अतिरिक्त दीड ते दोन तास वाया जात आहेत.
"आम्ही सुट्ट्यांचा आनंद घ्यायला आलो होतो, पण अर्धा वेळ ट्रॅफिक आणि इंधनाच्या रांगेतच जात आहे," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया एका पर्यटकाने दिली.
केवळ पर्यटकांनाच नव्हे, तर स्थानिक रोजनिशीवर पोट भरणाऱ्या ऑटो रिक्षाचालकांना या टंचाईचा मोठा फटका बसला आहे. सीएनजी मिळत नसल्याने अनेक रिक्षाचालकांना दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागत आहे,ज्यामुळे त्यांचा धंदा ठप्प झाला आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोलचाही तुटवडा जाणवत असल्याने वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.
1) लांब रांगा महामार्गावरील पंपांवर १ ते २ किमीपर्यंत वाहनांची गर्दी.
2) काम बंद: टँकर चालकांच्या संपामुळे पुरवठा खंडित.
3) वाहतूक कोंडी: खराब रस्ते आणि अपुरे रस्ते काम यामुळे प्रवासाचा खोळंबा.
4) आर्थिक नुकसान: पर्यटन हंगामात हॉटेल्स आणि स्थानिक व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता..
आता प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून टँकर चालकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा,अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांकडून केली जात आहे.अन्यथा, हा हंगाम कोकणच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेसाठी तोट्याचा ठरू शकतो.