/हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्रातील 2 जप्रसिद्ध जिल्ह्यांना; भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान

रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्रातील 2 जप्रसिद्ध जिल्ह्यांना बसला आहे. अवकाळी आणि हवामान बदलामुळे आंबा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हापूस आंब्याचे उत्पादन होते. कोकणचा हापूस जगप्रसिद्ध आहे. हापूस आंब्याला फक्त भारतातच नाही तर परदेशात देखील मोठी मागणी आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात हापूस आंबा निर्यात केला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. यंदा मात्र, उत्पादनच घटल्याने आंबा निर्यात अत्यल्प झाली. यामुळे भारताचे देखील मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
कोकणची शान आणि फळांचा राजा असलेल्या हापूस आंब्याचा यंदाचा हंगाम आता आपल्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.मात्र,यंदाचा संपूर्ण सीजन कोकणातील आंबा बागायतदारांसाठी अत्यंत निराशाजनक आणि आर्थिक संकटाचा ठरला आहे.निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा बागायतदारांच्या हाती केवळ *२० टक्केच* आंबा पीक आले होते. परंतु, जे काही थोडेफार पीक हातात आले, ते देखील बदलत्या हवामानाने आणि ऐन हंगामातील अवकाळी पावसाने हिरावून नेल्याने बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
सीजन संपत आल्याने आणि आंब्याची गुणवत्ता घसरल्याने सध्या घाऊक बाजारात आंब्याचे दर कमालीचे घसरले आहेत. बाजारात सध्या आंब्याला दोन ते अडीच हजार रुपये शेकडा (100 नग) असा दर मिळत आहे. हा दर उत्पादन खर्चाचा विचार करता अत्यंत कमी असल्याने बागायतदारांचा लागवड खर्च निघणेही कठीण झाले आहे.सुरुवातीला मिळालेले चांगले दर अंतिम टप्प्यात मात्र टिकवून ठेवण्यात आंबा पुरती अपयशी ठरला आहे.
हवामानातील सततचे बदल, कडक ऊन आणि अचानक आलेला अवकाळी पाऊस यामुळे झाडावरच आंबा डागाळला असून तो जास्त काळ टिकवून ठेवणे अशक्य झाले आहे.अशा परिस्थितीत बागायतदारांचे दुहेरी नुकसान होत आहे.बाजारात पाठवलेला आंबा कुजण्यापेक्षा किंवा फुकट जाण्यापेक्षा आता बागायतदार आणि व्यापारी या आंब्याचा वापर आंबा लोणचे,पन्हे आणि आमरस तयार करण्यासाठी करत आहेत.रस आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी या आंब्याची कमी दरात विक्री केली जात आहे,जेणेकरून थोडाफार तरी खर्च वसूल होईल.
"यंदा निसर्गाने आमच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. सुरुवातीला थंडीचा लहरीपणा आणि नंतर अवकाळी पाऊस यामुळे २० टक्के पीक वाचवणेही कठीण झाले. आता शेवटच्या टप्प्यात आंब्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याचे एक स्थानिक आंबा बागायतदाराने सांगितले
कोकणातील आंबा हंगामाचा शेवट दरवर्षी वटपौर्णिमेच्या आसपास होतो.येत्या वटपौर्णिमेच्या सणाला पूजेसाठी आणि नैवेद्यासाठी आंब्याला थोडीफार मागणी राहील आणि काही प्रमाणात खप होईल,अशी आशा व्यापाऱ्यांना आहे.मात्र,वटपौर्णिमा संपताच हापूसचा सीजन अधिकृतपणे संपणार असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.
एकंदरीत,यंदाचा आंबा हंगाम कोकणी माणसाला आणि बागायतदारांना सुखावणारा ठरण्याऐवजी आर्थिक विवंचनेत टाकणारा ठरला आहे.हवामान बदलाचे संकट असेच घोंगावत राहिले,तर भविष्यात हापूसचे अस्तित्व कसे टिकवायचे,असा यक्षप्रश्न आता कोकणातील शेतकरी वर्गासमोर उभा राहिला आहे..