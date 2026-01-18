2 तासांचा पायी प्रवास फक्त 7 मिनिटांत; कल्याणच्या मलंगगडावरील फ्युनिक्युलर ट्रेन अखेर सुरू, तासाला 1200 जण करू शकणार प्रवास

Funicular Train Kalyan : अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगडावरील बहुप्रतिक्षित फ्युनिक्युलर रेल्वे अखेर सुरू झाली आहे. तासांचा पायी प्रवास आता अवघ्या 7 मिनिटांवर आलाय. या ट्रेनमुळे मलंगगडावर येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल तसच इथल्या पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. दर तासाला 1200 भाविक प्रवास करू शकणार आहेत.
आमदार किसन कथोरे आणि आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत फ्युनिक्युलर रेल्वेचा शुभारंभ झाला. या ट्रेनमुळे मलंगगडावर जाण्यासाठी करावा लागणारा 2 तांसाचा पायी प्रवास फक्त 7 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगड हे ठाणे जिल्ह्यातील हिंदू-मुस्लिम भाविकांचं प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे.
सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत असलेल्या मलंगगडावर जाण्यासाठी भाविकांना 2 तासांची पायपीट करावी लागते. त्यामुळे अंबरनाथचे तत्कालीन आमदार किसन कथोरे यांनी स्वित्झर्ल्डंच्या धर्तीवर याठिकाणी फ्युनिक्युलर रेल्वेचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सप्तशृंगी वणीगड आणि मलंगगडासाठी फ्युनिक्युलर रेल्वेचा प्रस्ताव मंजूर केल्यांनतर प्रत्यक्ष कामही सुरू झालं होतं. मात्र वणी गडावरील रेल्वेसेवा सुरू झाल्यानंतरही मलंगगडाचा प्रकल्प अनेक दिवस रखडला होता. मात्र बऱ्याच अडथळ्यानंतर अखेर मंलगगडावरील रेल्वेसेवाही सुरू झाली आहे.
मलंगगड ट्रेन मार्गिकेवर 2 ट्रेन धावणार असून एका ट्रेनला दोन प्रशस्त डब्बे आहेत. त्यातून दर तासाला सुमारे 1200 प्रवासी प्रवास करू शकतील. भाविकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही सेवा 24 x 7 तास देण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती सुप्रीम सुयोग फ्युनिक्युलर रोपवेज कंपनीच्या व्यवस्थापनाने दिलीय. या फ्युनिक्युलर ट्रेनसाठी एकूण 70 कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत
अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगडवरील फ्युनिक्युलर रेल्वे अधिकृत लोकार्पणापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. अद्याप शासकीय परवानग्या पूर्ण झाल्या नसताना फ्युनिक्युलरचे डबे हार-फुलांनी सजवून सुरु केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मलंगगड परिसरातील एका राजकीय नेत्यांच्या गुरूंच्या घरी सुरू असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी वऱ्हाड गडावर ये- जा करण्यासाठी फ्युनिक्युलरचा प्रत्यक्ष वापर करण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती.