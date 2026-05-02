पुण्यात पुन्हा घडली महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना! 3 वर्षाच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करून मतृदेह सुटकेसमध्ये भरला

Pune Crime News : अत्याचाराच्या घटनेने पुणे हादरले आहे. पुण्यात 2 भयानक घटना घडल्या आहेत. भोरच्या नसरापूरमध्ये एका चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील 65 वर्षीय क्रूरकर्माला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर आणखी एक घटना घडली आहे. 3 वर्षाच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करून मतृदेह सुटकेसमध्ये भरला. या घटनांमुळे संतापाची लाट उसळली आहे.
चाकणच्या म्हाळुंगे दक्षिण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालुंब्रे येथे ही धक्कादायक घटना घडली आहे. तीन वर्षाच्या अल्पवयीन चिमुरड्यावर लैंगिक अत्याचार करून त्याची धारदार सुरीने गळा चिरून हत्या करण्यात आली असल्याची भयानक घटना घडली आहे. मूळचा बिहार राज्यातील असलेल्या एका सोळा वर्षे अल्पवयीन तरुणानी हे कृत्य केले आहे. दक्षिण महाळुंगे पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतला आहे. मृत चिमुकल्याचे कुटुंब मूळचे मध्य प्रदेश मधील असून काम निमित्तानं चाकण परिसरात वास्तव्यास होते.
फिर्यादी यांचा तीन वर्षीय मुलगा बाजूला राहणाऱ्या एका मुलीसह परिसरात खेळत होता. मुलीला बोलावण्यासाठी गेला होता. मात्र, तो बराच वेळ घरी परत न आल्याने कुटुंबीयांनी आजूबाजूला शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने शोध घेत असताना शेजारी राहणारा सत्यम कुमार याच्या खोलीत एका सुटकेसमध्ये मुलाचा मृतदेह आढळून आला. चिमुकल्याच्या गळ्यावर धारदार हत्याराने वार करण्यात आल्याचे दिसून आले. तसेच शरीरावर गंभीर जखमांचे निशाणही आढळून आलेत.
एका अल्पवयीन मुलीचा बळजबरीने पाठलाग करून तिच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांना शिवीगाळ, मारहाण करत त्रास देणाऱ्या दोघा गुंडांना नाशिकच्या उपनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. काल गुन्हेच्या शाखेच्या युनिट-१च्या कार्यालयात आणून संशयित आरोपी प्रेम गांगुर्डे दर्शन उर्फ ओंकार सूर्यवंशी यांचा चांगलाच पाहुणचार केला. त्यानंतर दोघांना पुन्हा पोलिस ठाण्यात नेण्यासाठी बाहेर आणण्यात आले तेव्हा ते दोघे हात जोडून 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' म्हणाले. संशयितांच्या त्रासाला कंटाळून एका अल्पवयीन मुलीने सोमवारी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास फिनेल प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती. तिला तातडीने कुटुंबीयांनी रुग्णालयात हलविल्याने अनर्थ टळला. तत्पूर्वी रविवारी दोघा संशयितांनी तिच्या राहत्या घरी येऊन धिंगाणा घातला होता. यावेळी पीडितेच्या आईने 'माझ्या मुलीला त्रास देऊ नको, तिच्या मागे व नादी लागू नको, असे बजावले' त्याचा राग मनात धरून गांगुर्डे याने मुलीच्या आईला शिवीगाळ करून मारहाण केली. पीडितेचा बळजबरीने हात पकडून विनयभंग केला. यावेळी तिच्या भावाने मध्यस्ती केली असता त्याने कंबरेचा कोयता काढून त्याच्या दिशेने फेकून मारला. त्याने नेम चुकविल्याने तो थोडक्यात बचावला होता. पीडित मुलीने या दोघांच्या त्रासाला कंटाळून सोमवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास घरी फिनेल प्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात विनयभंग, पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.