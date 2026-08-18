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20 कंपन्यांनी चाकण MIDC सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर मोठ्या हालचाली; पुण्यात 10,502.36 कोटींचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट मंंजूर

चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली आहे. सरकारने पुणे रिंग रोड पूर्व विस्तारासाठी 10,502.36 कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:08 PM IST
20 कंपन्यांनी चाकण MIDC सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर मोठ्या हालचाली; पुण्यात 10,502.36 कोटींचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट मंंजूर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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