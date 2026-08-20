Explainer : चाकण MIDC मधील 20 कंपन्या 'या' जिल्ह्यात करणार स्थलांतर; पुण्यापासून फक्त 66 KM अंतरावर आहे ही MIDC

Pune MIDC : महाराष्ट्राचे ऑटो हब अशी ओळख असलेली पुणे जिल्ह्यातील MIDC सध्ये चांगलीच चर्चेत आहे. पुण्यातील चाकण MIDC मधील 20 कंपन्या आपला गाशा गुंडळण्याच्या तयारीत आहेत. वाहतूक कोंडी, जीवणेघे खड्डे, कचऱ्याचे साम्राज्य, प्रदूषण, पाणी आणि वीज उपलब्ध नसणे, या रोजच्या त्रासाला कंटाळून चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कंपन्यांनी स्थलांकराचा निर्णय जाहीर करताच एकच खळबळ उडाली. विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला. तर, सरकारने देखील विविध घोषणा करत या 20 कंपन्याच्या उद्योजकांना थांबवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. चाकण MIDC मधील या 20 कंपन्या कोणत्या जिल्ह्यात स्थलांतर करणार याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
चाकण MIDC मध्ये तीन हजार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. मर्सडीज बेंज, फॉक्सवॅगण, स्कोडा, ह्युंदाई यांसारख्या जागतिक कंपन्यांचे युनीट येथे आहेत. 15 लाख कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. यासह 750 लघू उद्योग देखील चाकण MIDC मध्ये आहेत. चाकण MIDC मध्ये वर्षाला 32 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते.
चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यानी जाहीर केला स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे 1000 कोटींचा फटका बसणार असून जवळपास 4000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. 20 कंपन्यांनी संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या माध्यमातून या सर्व कंपन्या दुसरीकडे स्थलांतर करणार आहेत. या संघटनेने पर्यायी MIDC ठरवली आहे. जागा मिळवण्याच्या अनुषंगाने त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी पर्यायी जागा निश्चित झाल्यावरच स्थलांतराची घोषणा केली आहे. या कंपन्यांनी पर्याय म्हणून सातारा MIDC ची निवड केली आहे. या कंपन्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDC परिसरात स्थलांतरित होणार आहेत. त्यासाठी या वीस कंपन्यांनी संघटना स्थापन केली आहे. त्याद्वारे जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरु केल्यात.
पुणे जिल्ह्याला लागूनच सातरा जिल्हा आहे. देहू रोडलगत सातारा MIDC उभारण्यात आली आहे. यासह सातारा जिल्ह्यात खंडाळा येथे MIDC क्षेत्र उभारण्यात आले आहे. खंडाळा तालुक्यात शिरवळजवळ पुणे-बंगलोर महामार्गालगत खंडाळा MIDC उभारण्यात आली आहे. पुण्याच्या चाकण MIDC पासून खंडाळा MIDC फक्त 66.5 KM अंतरावर आहे. चाकण MIDC पासून साधारण दीड तासांवर खंडाळा MIDC आहे. इथचं चाकण MIDC मधील या 20 कंपन्या स्थलांतरित होणार आहे. खंडाळा MIDC मध्ये जमीन मिळवण्यासाठी या 20 कंपन्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
पुणे-बंगलोर महामार्गालगत खंडाळा MIDC आहे. यामुळे वाहतूकीच्या माध्यामातून सर्वोत्तम केनेक्टीव्हिटी असलेली ही MIDC आहे. राष्ट्रीय महामार्ग NH-48 द्वारे थेट जोडणी आणि कनेक्टिव्हिटी मिळते. यामुळे मुंबई, पुणे आणि बंगळूरु सारख्या प्रमुख बंदरांपर्यंत आणि ग्राहक बाजारपेठांपर्यंत सुलभ वाहतूक होते. यामुळे पुण्यासारखी अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीसारख्या समस्येचा सामना इथं करावा लागत नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील गर्दीला खंडाळा MIDC चा पट्टा सर्वोत्तम पर्याय ठरत आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुण्याच्या तुलनेत येखे भूसंपादनासाठी खूप कमी खर्च येतो. वीज, पाणी या सारख्या प्राथमिक सुविधा अगदी सहज उपलब्ध होतात. एम.एस.ई.डी.सी.एल. मार्फत येथे औद्योगिक वीज वितरण व्यवस्था उपलब्ध आहे. स्थानिक पातळीवर येथे कुशल अभियांत्रिकी मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते.
खंडाळा MIDC मध्ये प्रामुख्याने अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि पॅकेजिंग कंपन्या आहेत. येथे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय हजारो कंपन्या आहेत. चाकण मधील 20 कंपन्या येथे स्थलांतरीत झाल्यासह खंडाळ MIDC च्या महसूलात वाढ होणार असून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.