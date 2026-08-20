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Explainer : चाकण MIDC मधील 20 कंपन्या 'या' जिल्ह्यात करणार स्थलांतर; पुण्यापासून फक्त 66 KM अंतरावर आहे ही MIDC

चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या कंपन्या पुण्यापासून फक्त 66 KM अंतरावर असलेल्या MIDC मध्ये स्थलांतरित होणार आहेत.    

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:54 PM IST
Explainer : चाकण MIDC मधील 20 कंपन्या 'या' जिल्ह्यात करणार स्थलांतर; पुण्यापासून फक्त 66 KM अंतरावर आहे ही MIDC

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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