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MIDC मधील 20 उद्योजकांचा पुणे सोडण्याचा निर्णय; स्थलांतर थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा नाही तर कृती केली; डायरेक्ट GR काढला...

चाकणसह अनेक MIDC मधील अनेक उद्योजकांनी पुण्यातून स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. उद्याजगांचे स्थलांतर थांबवण्यासा सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनुषंगाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:05 PM IST
MIDC मधील 20 उद्योजकांचा पुणे सोडण्याचा निर्णय; स्थलांतर थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा नाही तर कृती केली; डायरेक्ट GR काढला...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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MIDC मधील 20 उद्योजकांचा पुणे सोडण्याचा निर्णय; स्थलांतर थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा नाही तर कृती केली; डायरेक्ट GR काढला...
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