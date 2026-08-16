/MIDC मधील 20 उद्योजकांचा पुणे सोडण्याचा निर्णय; स्थलांतर थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा नाही तर कृती केली; डायरेक्ट GR काढला...

पुणे MIDC : महाराष्ट्राल कोट्यावधीचा महसूल मिळवून देणाऱ्या पुण्यातील चाकण MIDC ची अवस्था अत्यंत भयानक आहे. देशाचं ‘ऑटो हब’ असी ओळख असलेल्या चाकण MIDC ला अनेक समस्यांचा विळखा पडला. महाकाय खड्डे, चिखलाचं साम्राज्य, तासंतास होणारी जीवघेणी वाहतूक कोंडी आणि रोज होणारे भीषण अपघात यामुळे येथील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. MIDC मधील 20 उद्योजकांचा पुणे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्रकार परिषद घेत उद्योजकांनी चाकण MIDC मधील उद्योजकांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. उद्योजकांनी स्थलांतराचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत चर्चा नाही तर कृती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील समस्या सोडवण्याच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे आतापर्यंत 20 हून अधिक नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चाकण सोडून परराज्यांची वाट धरली आहे. उद्योजकांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत आज थेट चाकणमध्ये जात उद्योजकांसोबत चर्चा केली. तर, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देखील याची दखल घेत सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करत चाकण एमआयडीसीतील समस्या प्राधान्यानं सोडवणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वाहतूक तसंच अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी प्राधान्यानं सोडवण्यात येतीत असं त्या म्हणाल्या.
MIDC मधील उद्योजकांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी देखील मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार चाकण तसेच लगतच्या औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते व वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडी व रस्त्यांशी संबंधित समस्या प्रभावीपणे सोडविण्यावर समितीच्या माध्यमातून भर देण्यात येणार आहे. चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या उद्योग व ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs)च्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या प्रलंबित मंजुरी आहे परवानग्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडिया पोस्टद्वारे दिली.
जिल्हाधिकारी, पुणे
पोलीस आयुक्त. पिंपरी-चिंचवड, पुणे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, पुणे
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. पुणे
मुख्य अभियंता, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांचे प्रतिनिधी
आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे प्रतिनिधी
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण, पुणे
अध्यक्ष/प्रतिनिधी. महाराष्ट्र चेवर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅड अॅग्रिकल्चर, पुणे
अध्यक्ष/प्रतिनिधी, चाकण औद्योगिक संघटना, पुणे
अध्यक्ष/प्रतिनिधी, संबंधित औद्योगिक संघटना
निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे