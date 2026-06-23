ठाण्यात 'या' भागात 48 तास पाणीपुरवठा बंद! पाणी टंचाईच्या संकटामुळे मनपाचा महत्वाचा निर्णय

Thane Water Shortage : मुंबई आणि उपनगरांमधील नागरिक पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. मागच्या काही दिवसात ठाणे, मुंबई शहरात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या असल्या तरी तो पुरेसा नसल्याने शहरांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आता ठाणे महानगरपालिकेने ठाणे शहरात २० टक्के पाणीकपात जाहीर केली असून काही ठिकाणी 48 तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी मध्यरात्रीपासून दिवा, कळवा, माजिवाडा, मानपाडा, दिवा आणि वागळे इस्टेटच्या काही भागांमध्ये पाणी पुरवठा बंद असेल.
ठाणे महानगरपालिकेकडून सोमवारी दुपारी जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील काही महिन्यात अपेक्षित पाणीटंचाईची बाब लक्षात घेऊन आतापासूनच पाणी कपात करण्यात आल्याचे जाहीर केले गेले आहे. ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं की, 'एल निनो आणि हिंद महासागर द्विध्रुवाच्या (आयओडी) प्रभावामुळे यावर्षी मान्सूनला उशीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, गेल्या आठवड्यात जलसंपदा विभागासोबत झालेल्या आढावा बैठकीत पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे'.
एमआयडीसीच्या बारवी, जांभूळ आणि शहाद जलशुद्धीकरण केंद्रांमधून होणारा पाणीपुरवठा 23 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत बंद राहील. महापालिकेने माहिती दिली की, पाणीपुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर पुढील दोन दिवस पाणीपुरवठा कमी दाबाने पुन्हा सुरू होईल आणि पाणीपुरवठा बंद असताना नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पाणी टंचाईच्या संकटातला सामोरं जात असताना मुंबई महापालिकेने सांडपाण्यापासून पेयजल, कृत्रिम पाऊस अशा योजना राबवण्याबाबत विचार करत आहे. मात्र सांडपाण्यापासून पिण्याचे पाणी तयार करण्याच्या यंत्रणेत त्रुटी आढळल्यास नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि हीच भीती व्यक्त करून या योजनेला विरोध होत आहे.
पावसाच्या विलंबामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिका वर्तुळात पुन्हा कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची चर्चा होऊ लागली आहे. मुंबई पालिका सभागृहात सोमवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाणीटंचाईवर महाचर्चा घडवून आणली. या वेळी नगरसेवकांनी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचीही सूचना केली. मात्र जुलैमध्ये किती पाऊस पडतो ते पाहून पुढील सर्व पर्यायांचा विचार केला जाईल, असे उत्तर पालिका अधिकाऱ्यांनी सभागृहाला दिले.