/डोंबिवलीतून मोस्ट वॅाण्टेड नायजेरियन अटक; 21 जणांना ठोकल्या बेड्या, आलिशान सोसायटीत घुसून कारवाई

Most Wanted Nigerian Drug Trafficker Arrested: डोंबिवलीत पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी मोस्ट वॅान्टेड नायजेरियन ड्रग तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. एकूण 21 नायजेरियनना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. पलावा येथे ही कारवाई करण्यात आली आहे. नवी मुंबई आणि डोंबिवली मानपाडा पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन करत तस्करांना अटक केली आहे.
हे सर्व तस्कर नाव बदलून डोंबिवलीच्या पलावा येथे एका आलिशान सोसायटीत राहत होते. पोलिसांनी माहिती मिळाल्यानंतर कोम्बिंग ऑपरेशन करुन त्यांना अटक केली आहे. कोट्यावधींच्या अंमली पदार्थ तस्कारीचा आरोप असलेले मोस्ट वॅान्टेड नायजेरियन यानिमित्ताने जाळ्यात अडकले आहेत. नवी मुंबई आणि डोंबिवली मानपाडा पोलिसांनी मिळून ही कारवाई केली असून, सर्व आरोपींना मानपाडा पोलिस स्टेशन येथे नेण्यात आलं आहे.
नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने 21 मे रोजी अंमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध एक मोठी आणि धडक कारवाई केली. वाशी येथील जुहूगाव भागात राबविण्यात आलेल्या धडक कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाने तीन नायजेरियन नागरिकांना अटक केली. तसेच त्यांच्याकडून तब्बल 1 कोटी 26 लाख 25 हजार रुपये किमतीचा 252.5 ग्रॅम वजनाचा उच्च दर्जाचा 'कोकेन'' हा अंमली पदार्थ जप्त केला आहे.
कल्याणच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने 9 किलो 768 ग्रॅम वजनाची तब्बल 34 कोटी 18 लाख रुपयांचे हिरॉइन हे अंमली पदार्थ जप्त केलंय. तसेच या अमली पदार्थाच्या मुख्य पुरवठादारासह एकूण पाच जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नाशिकहून या सगळ्या ब्राऊन शुगरचा पुरवठा कल्याण शहरात केला जायचा आणि कल्याण शहरा मार्गे मुंबई हे अमली पदार्थ पाठवलं जायचं. कल्याणच्या महात्मा फुले पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अंमली पदार्थ संदर्भात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी पोलिसांना सूचना केल्या होत्या.त्यानुसार पोलिसांची गस्त सुरू होती. याच वेळेस या पथकाला कल्याण पश्चिमेच्या सांगळेवाडी कडे जाणाऱ्या रोडवर स्मशानभूमी जवळ सकाळी ७.२०च्या दरम्यान दोन इसम बॅग घेऊन स संशयास्पद रित्या हालचाल करतांना दिसले.पोलिसांनी त्यांची विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला असता ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं शिवाय त्यांच्या बॅगेची झडती घेतली असता त्यात हीरोइन हे अमली पदार्थ पोलिसांना मिळून आले.
याप्रकरणी पोलिसांनी कासिम अब्दुल सत्तार वसईकर, आणि कृष्णा हरेमनी या दोघांना अटक केली.चौकशी दरम्यान यातील वसईकर यांच्या शहापूरच्या घरावर पथकाने झाडाझडती घेतली असता तिथे देखील 1 कोटी 85 लाख 85 हजारांचे हिरोईन हे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. शिवाय तपासा दरम्यान या अमली पदार्थाचा मुख्य पुरवठादार अमजद युसूफ पठाण असून तो गणेश जंगमार उर्फ अण्णा याला हे सगळे अमली पदार्थ देत होता अस उघड झालं. शिवाय
या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य पुरवठादार अहजद पठाण, गणेशन उर्फअण्णा ,सद्दाम शेख अशा एकूण पाच जणांना अटक केलीय. अमजद पठाण याला दहा दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाली आहे.यापूर्वी अहमद पठाण आणि कासिम वसईकर त्याचबरोबर सद्दाम शेख यांच्यावर मुंबई आणि उपनगरांच्या विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. त्याचबरोबर नार्कोटिक्स सेल मुंबईत देखील यांच्या विविध गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील अमली पदार्थात ची ही मोठी कारवाई म्हणावी लागेल. दरम्यान या रॅकेटमध्ये आणखीन मोठी टोळी असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवलीय जात आहे