समय रैना 2,15,00,00,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक, स्टँड-अप कॉमेडीसह आणखी काय करतो? पुण्याशी खास कनेक्शन

समय रैना 2,15,00,00,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक, स्टँड-अप कॉमेडीसह आणखी काय करतो जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 13, 2026, 05:04 PM IST
Samay Raina Networth: स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना वाद विवादांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो.   2025 मध्ये त्याच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोमुळे मोठा गदारोळ माजला होता. हे प्रकरण पोलीस आणि न्यायालयापर्यंत गेले होते. या वादाच्या बादशाहने वर्षभरानंतर पुन्हा दमदार कमबॅक केले आहे.  'स्टिल अलाइव्ह' या आपल्या नवीन शोसह तो परत आला आहे. आपल्या पहिल्या नवीन शोमध्ये त्याने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.  समय रैना  2,15,00,00,000 रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे. स्टँड-अप कॉमेडीसह तो आणखी काय करतो? जाणून घेऊया. पुण्याशी त्याचे खास कनेक्शन आहे. 

26 ऑक्टोबर 1997 रोजी जम्मूमध्ये  समय रैना याचा जन्म झाला.  सुरुवातीचे शिक्षण हैदराबाद आणि पुण्यात झाले. पुण्यात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना, त्याने ओपन माइक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. येथूनच खऱ्या अर्थाने त्याच्या करिअरला सुरुवात झाली. 2019 मध्ये त्याने आकाश गुप्तासोबत 'कॉमिक्स सीझन 2' जिंकला आणि त्याला नवी ओळख मिळाली. कोविड-19 महामारीच्या काळात, समयने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बुद्धिबळाचे स्ट्रीमिंग सुरू केले, ज्यामुळे त्याला लाखो प्रेक्षकांमध्ये एक नवीन ओळख मिळाली. 

2025 मध्ये, त्याचा 'इंडियाज गॉट लेटेंट' हा शो लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना, एका एपिसोडमध्ये पाहुणा परीक्षक रणवीर अलाहाबादियाने विचारलेल्या एका वादग्रस्त प्रश्नाने सर्व काही बदलून टाकले. या घटनेनंतर, समयला कायदेशीर अडचणी, मीडिया ट्रायल आणि मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्याचे करिअर संपल्यासारखे वाटले. मात्र, त्याने पुन्हा एकदा दमदार कमबॅक केले आहे. 

'स्टिल अलाइव्ह' हा नवा कोरा शो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. यात समय रैनाने अनेक किस्से सांगितले आहेत. यावेळी त्याने अमेरिकेत घडलेला एक किस्सा सांगितला.  अमेरिकेत  शो करत असताना त्याला 'इंडियाज गॉट लेटेंट'च्या वादाबद्दल कळले. जेव्हा त्याने आपल्या टीमला विचारले की, जर काही कारणास्तव तो शो करू शकला नाही, तर त्यांचे किती नुकसान होईल, तेव्हा सदस्यांनी उत्तर दिले, "8 कोटी." रैनाने पुढे सांगितले की, त्याच्या खात्यात फक्त 8 कोटी रुपये होते. "जर तेही गेले, तर तो कसा जगणार?"

नवीन शोच्या निर्मिती, सेटअप आणि तांत्रिक गुणवत्तेवर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. त्याला हे पैसे कुठून मिळाले? त्याची एकूण संपत्ती किती आहे? अशी चर्चा रंगली आहे.  समय रैनाच्या निव्वळ संपत्तीबद्दल बोलायचे झाल्यास, अहवालानुसार त्याच्याकडे 190 कोटी पेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता आहे.  ब्रँड डील्स आणि इतर स्त्रोतांच्या माध्यमातून तो सर्व मिळून 250 कोटींची कमाई करतो. कमी वर्यात सर्वाधिक कमाई करणारा युट्यूबर आहे.  

यूट्यूब आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे त्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. विशेषतः लॉकडाऊनच्या काळात, ऑनलाइन बुद्धिबळ स्ट्रीम्समुळे त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या स्ट्रीम्समुळे त्याला केवळ प्रसिद्धीच मिळाली नाही, तर त्याने भरपूर पैसा देखील कमावला. 
समय रैना ब्रँड एंडोर्समेंट, स्पॉन्सर्ड कंटेंट आणि लाइव्ह शोजमधूनही मोठी कमाई करतो. त्याचा फॅन फॉलोअर मोठा असल्याने अनेक मोठे ब्रँड्स त्याच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहेत. महागड्या कार, अत्याधुनिक गॅजेट्स, अलिशान घर आणि बरचं काही. समय रैना याची लाईफस्टाईल एखाद्या सेलिब्रेटीपेक्षा कमी नाही. 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

