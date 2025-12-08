महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या एका मोठ्या गटाचे 22 आमदार भाजप फोडणार; आदित्य ठाकरे यांच्या दाव्यामुळे राजकारणात खळबळ

Aaditya Thackeray : राज्याचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू झाले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेतील 22 आमदार भाजप फोडणार असल्याचा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंच्या दाव्यानंतर राज्याच्या राजकारणात आणखी एक मोठा भूकंप होणार का? याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे.
सत्ताधाऱ्यांपैकी एका गटातील 22 आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या हाती लागल्याचा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला. आदित्य ठाकरेंनी कोणत्या गटाचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख हा शिंदेंच्या शिवसेनेकडे आहे हे सांगायला कोणा ज्योतीषाची गरज नाही. तर या 22 आमदारांना मागील वर्षभरात चांगला निधी मिळाला आहे. त्यांची सगळी कामं करण्यात आली असल्याचाही दावा आदित्य ठाकरेंनी केला. आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या या दाव्याचा शिवसेना आमदार निलेश राणे यांच्याकडून समाचार घेण्यात आला. असं भाकित करायला आदित्य ठाकरे ज्योतिषी आहेत का असा सवाल निलेश राणेंनी केला आहे..
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंचा दावा फेटाळून लावला आहे. शिदेसेनेचे आमदार हे आमचेच आहेत. कुणाच्या म्हणण्याने असं काही होत नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. आदित्य ठाकरे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शिंदेंच्या शिवसेनेचे 22 आमदार भाजप फोडणार असा दावा केलाय.. मात्र त्या आधी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आजारपणातून कमबॅक करत शिंदेंच्या शिवसेनेचे 35 आमदार भाजप फोडणार असल्याचा दावा करत खळबळ उडवून दिली होती. आधी संजय राऊत यांनी शिदेंच्या शिवसेनेचे 35 आमदार भाजप फोडणार असल्याचा दावा केला होता. राऊतांनंतर आता आदित्य ठाकरेंनीही शिंदेंच्या शिवसेनेचे 22 आमदार फुटणार असल्याचा दावा केलाय. त्यामुळे खरंच राज्याच्या राजकारणात आणखी एक भूकंप होणार का याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.