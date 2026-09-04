/नवी मुंबई एअरपोर्टला तुफान रिस्पॉन्स, 9 महिन्यात किती जणांनी प्रवास केला माहितीये का?

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून व्यावसायिक विमानसेवा 25 डिसेंबर 2025 रोजी सुरु करण्यात आली. याला जवळपास 9 महिन्याचा कालावधी लोटला असून या दरम्यान नवी मुंबई एअरपोर्टला तुफान रिस्पॉन्स मिळालेला आहे. अवघ्या काही महिन्यांत 30 लाख प्रवाशांचा टप्पा ओलांडला असून यात विमानतळावरून आतापर्यंत सुमारे 22 हजार 500 व्यावसायिक विमानफेऱ्या हाताळल्या आहेत. सुरुवातीला 13 शहरांशी असलेली हवाई जोडणी आता 46 गंतव्यांपर्यंत विस्तारली आहे.
नवी मुंबई विमानतळावर वाढत्या प्रवासी संख्येसोबतच सेवा कार्यक्षमतेवरही विमानतळ प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे. ऑगस्टमध्ये सरासरी ९४ टक्के प्रवाशांना त्यांच्या सामानाची शेवटची बॅग निर्धारित वेळेत मिळाली. जागतिक विमानतळांच्या सेवा मानकांशी सुसंगत कामगिरी करत प्रवाशांना सुरळीत अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा विमानतळ व्यवस्थापनाने केला आहे.
नवी मुंबई विमानतळावरून हवाई संपर्काचा विस्तार करताना उदयपूर, जोधपूर, रांची, दरभंगा, गुवाहाटी आणि सिंधुदुर्ग या सहा नव्या देशांतर्गत गंतव्यांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांसाठी देशातील विविध शहरांमध्ये थेट प्रवासाचे पर्याय या विमानतळावरून वाढणार आहेत. विमानतळ सुरू झाल्यापासून दरम्यान, विमानतळ झाल्यानंतर 200 दिवसांपेक्षा कमी 46 शहरांशी हवाई जोडणी केली आहे.
कालावधीत नवी मुंबई-अबुधाबी नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही सुरू झाली. आता नोव्हेंबरमध्ये हिवाळी वेळापत्रक सुरू होण्यापूर्वी आणखी नव्या विमान कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गिका सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती विमानतळ व्यवस्थापनाने दिली आहे. लाख प्रवाशांचा टप्पा हा विमानतळाच्या विकासप्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. कार्यक्षम सेवा, विश्वासार्हता आणि प्रवाशांना सुरळीत अनुभव देण्यावर आमचा भर आहे. नव्या हवाई मार्गिका आणि विमान कंपन्यांच्या भागीदारीतून देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाढवून पश्चिम भारताचे महत्त्वाचे हवाई प्रवेशद्वार म्हणून नवी मुंबई विमानतळाचे स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे, असे विमानतळाच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले.