Add Zee Business As A Preferred Source
App

डोंबिवलीतून 2252 KM प्रवास बाईकवर; कारगिलमध्ये फडकवला 1000 स्क्वेअर फूटचा भव्य तिरंगा

देशभक्तीसाठी डोंबिवली ते कारगिल असा 2252 KM लांब प्रवास करत भव्य तिरंगा फडकवला. रोहित आचरेकर आणि त्यांच्या साथीदारांचा प्रवास डोंबिवलीच्या  दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने पूर्ण झाला.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:15 PM IST
डोंबिवलीतून 2252 KM प्रवास बाईकवर; कारगिलमध्ये फडकवला 1000 स्क्वेअर फूटचा भव्य तिरंगा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दुबईमध्ये लोळवलं, शेजाऱ्यांना रडवलं...! टीम इंडियाने 7 विकेट्सने मिळवला विजय
2
3
4
5