मित्रांनी वाढदिवसाला डावलल्याने नैराश्यातून तरुणाची आत्महत्या; हृदयद्रावक घटना

एका 24 वर्षीय तरुणाने नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचा प्रकार अंबाजोगाईत घडला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 8, 2026, 10:44 PM IST
मित्रांनी वाढदिवसाला डावलल्याने नैराश्यातून तरुणाची आत्महत्या; हृदयद्रावक घटना

मित्रांसोबत झालेल्या वादानंतर, वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनला बोलावले नसल्याच्या कारणातून आलेल्या एकटेपणाच्या भावनेतून एका 24 वर्षीय तरुणाने विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवली. ही धक्कादायक घटना अंबाजोगाई तालुक्यातील कुंबेफळ येथे घडली असून महेश उद्धव भणगे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. 

 महेशने मंगळवारी दुपारी आपल्या राहत्या घरात विषारी औषध प्राशन केले. घराच्या छतावर तो एकटाच झोपायला गेला होता. त्याने पाणी पिण्याच्या तांब्यात काहीतरी विषारी द्रव्य मिसळून प्यायले. बराच वेळ झाला तरी महेश खाली का आला नाही, हे पाहण्यासाठी कुटुंबीय रात्री 8 वाजेच्या सुमारास छतावर गेले असता, तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्याला तातडीने अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

(हे पण वाचा - साखरपुड्या आधी जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंडला भेटली, S*X केला अन् तब्येत बिघडली; रक्ताच्या थारोळ्यात सोडून गेला...) 

महेशचे त्याच्या मित्रांसोबत काही दिवसांपूर्वी वाद झाले होते. गेल्या सोमवारी 6 एप्रिल रोजी एका मित्राचा वाढदिवस होता. नेहमी मित्रांच्या कामात आणि वाढदिवसाच्या नियोजनात पुढाकार घेणाऱ्या महेशला यावेळेस मित्रांनी बोलावले नाही. त्याला सोडून सर्वांनी वाढदिवस साजरा केला. यामुळे तो प्रचंड मानसिक दडपणाखाली होता. आत्महत्येपूर्वी मंगळवारी दुपारी त्याने आपल्या मोबाईलवर "माझं दुःख कोणाला सांगू, मी एकटा पडलो" असे भावनिक स्टेटस ठेवले होते.

या स्टेटसवरून त्याला आलेला एकटेपणा आणि नैराश्य दिसून येत आहे. ऐन उमेदीच्या वयात महेशने इतके टोकाचे पाऊल उचलल्याने कुंबेफळ गावात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. दरम्यान महेश च्या हट्टासाठी वडिलांनी शेती विकून त्याला अंबाजोगाई शहरात कपड्याचे दुकान टाकून दिले होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

प्रफुल्ल पटेलांच्या बॅनरवरुन अजित पवारांचा फोटा गायब, हा डा...

महाराष्ट्र बातम्या