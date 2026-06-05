'ज्याला त्याला डोकं दिलंय..' इंजिनिअर मुलाकडून बापाची हत्या, कानाखाली मारल्यामुळे राग अनावर

कुणाल जमदाडे, झी मीडिया, शिर्डी : 25 वर्षीय प्रणय ढोकचौळेने श्रीरामपूर तालुक्यातील खंडाळा गावात जन्मदात्या बापाची हत्या केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेने गावात एकच चर्चा आहे. बीई इंजिनिअर झालेल्या मुलाने एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं अशी चर्चा आहे. कौटुंबिक वादावरुन हा सगळा प्रकार घडल्याच समोर आलं आहे.
मृत सचिन ढोकचौळे हे आपल्या पत्नी भारती यांच्यासह नेवासे रस्त्यावरील अशोकनगर फाटा येथे राहत होते. या दाम्पत्याला दोन मुले असून मोठ्याचे नाव प्रणव जो मेकॅनिकल इंजिनिअर असून गुजरात येथे कामाला होता. आणि त्याने 15 दिवसांपूर्वीच नोकरी सोडून घरी आजोबांकडे खंडाळा गावात आला होता. तर लहान मुलगा संकेत हा छत्रपती संभाजीनगर येथे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिन आणि भारती आपला मुलगा प्रणयसह सासू सासऱ्यांकडे राहायला आले होते. बुधवारी सकाळी सचिन हे हॉलमध्ये झोपले होते सासरे बाहेर साफसफाई करत होते. मुलगा घराबाहेर चकरा मारत होता. भारती ढोकचौळे घरात आल्या तेव्हा सचिन हे हॉलमध्ये दिसले पण त्यांच्या डोक्याजवळ जखम आणि रक्त वाहताना दिसले. शेजारी टिकव पडलेला दिसला. तेव्हा भीतीने त्यांनी कुटुंबियांना आवाज दिला. मुलाला देखील आवाज दिला पण तो काही घरी आला नाही. सचिन यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते उठलेच नाही. काही क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.
आई वडील फक्त लहान भावाला संकेतलाच जीव लावतात. मंगळवारी रात्री पप्पांनी माझ्या डोक्यात चापट मारली याचा राग माझ्या डोक्यात रात्रीपासून होता म्हणून मीच त्यांना बाहेरच्या टिकावाने मारुन टाकलं असं प्रणवने आईला सांगितलं. भारती यांनी ऐकताच हंबरडा फोडला. अन् पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.
प्रणयने अगदी किरकोळ कारणावरुन वडिलांची हत्या केली आहे. त्यावरुन तो मानसिक रुग्ण असल्याची शंका स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. पोलिसांना दिलेल्या जबाबातही त्याचे हाव भाव थक्क करणारे आहे. तसेच तो नोकरीत धरसोड करत असल्याची देखील माहिती समोर आली आहे.
श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील खंडाळा गावी एक खुनाचा प्रकार घडलाय त्याची हकीकत अशी की, घरगुती किरकोळ कारणाच्या वादावरून मुलगा प्रणय ढोकचौळे यांने त्याचे वडील सचिन ढोकचौळे यांच्या डोक्यामध्ये टिकाव मारून त्यांचा खून केलेला आहे सदर बाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी प्रणय ढोकचौळे याला ताब्यात घेण्यात आलेले पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याचे नितीन देशमुख, पोलीस निरिक्षक, श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाणे यांनी दिली आहे.