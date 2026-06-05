/लूटमार करणाऱ्या रील स्टारलची सोशल मीडियावर दहशत; प्रकरण हाताबाहेर जाण्याआधीच झाला गजाआड

नितेश महाजन,झी 24 तास,जालना : लूटमार करणाऱ्या एका रील स्टारला जालना पोलिसांनी अटक केलीय.सोशल मीडियावर धारदार शस्त्र हातात घेऊन रील्स बनवून हा रीलस्टार दहशतीचे वातावरण निर्माण करत होता.हा रीलस्टार अशीच धारदार शस्त्रे हातात घेऊन फिरत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या मुसक्या आवळल्यायत.बघूया या रीलस्टारवरचा स्पेशल रिपोर्ट.
घरात असतानाही हातात कोयता घेऊन रिल्स, सार्वजनिक ठिकाणी जाऊनही मानेजवळ लपवलेला कोयता काढून रिल्स तर कधी मित्राच्या खांद्यावर बसून भर गल्लीत तलवार हातात घेऊन नंगानाच तर कधी शहरालगतच्या उघड्या मैदानात जाऊन हातात लाकडी दंडुका घेऊन रिल्स तयार करून या रिल्स सोशल मीडियावर अपलोड करून शहरात दहशत माजवणाऱ्या एका रीलस्टारला जालन्यातील कदीम जालना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. हा रील स्टारचं नाव आहे,विशाल टाकळकर.वय वर्ष अवघं 25 वर्ष.पण गेल्या काही दिवसांपासून विशाल टाकळकरनं जालन्यातल्या सोशल मीडियावर धारदार शस्त्रे घेऊन रिल्स बनवण्याचा सपाटाच सुरू केला होता. या प्रकारामुळे शहरात त्याची दहशत वाढली. आणि असंच सार्वजनिक ठिकाणी हातात तलवार घेऊन फिरत असताना पोलिसांनी त्याला अटक केली.
विशाल टाकळकरच्या करामती आणि दहशत या एका गुन्ह्यावरच थांबत नाही.त्याच्या करामती ऐकाल तर तुमचेही डोळे पांढरे होतील.जालना शहरातील नूतन वसाहत भागात राहणाऱ्या विशाल टाकळकरवर लुटमारी करून नागरीकांचे पैसे हडपल्याचे तसेच मोबाईल चोरीचेही गुन्हे दाखल हेत.जालन्यातील एकट्या कदीम जालना पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर लुटमारी आणि मोबाईल चोरीचे 7 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय.हातात तलवार आणि कोयता घेतानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड करून विशालने चांगलीच दहशत पसरवली.या दहशतीतूनच त्याने लुटमारी केल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
पोलिसांनी या रीलस्टारच्या ताब्यातून 2 धारदार तलवारी, कोयता आणि गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल जप्त केलाय.सोशल मीडियावर धारदार शस्त्रे हातात घेऊन तसेच दहशत पसरवून विशाल टाकळकर याने आणखी काही गुन्हे केलेत का याचा तपास सध्या पोलिसांकडून केला जात आहे.