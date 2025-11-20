राज्यातील 26 सहकारी बँकांची कोर्टात धाव; नव्या नियमामुळे वाढली चिंता, महाराष्ट्राचं राजकारणच बदलण्याची शक्यता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये राज्यातील 26 सहकारी बँकांनी धाव घेतली आहे. सहकारातील नव्या नियमाने सहकारी बँकेमधील निम्मे संचालक अपात्रतेची शक्यता असल्याने कोर्टात दाद मागण्यात आली आहे. नागरी बँक असोसिएशनच्या माध्यमातून कोर्टात याचिका करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण 458 सहकारी बँका असून प्रत्येक बँकेत साधारण 17 ते 19 संचालक आहेत. नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास निम्याहून अधिक संचालक अपात्र ठरून राजकारण बदलण्याची शक्यता आहे.
देशात सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यामुळे आता सर्व निर्णय सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत. सलग दहा वर्षे संचालक पदी राहता येईल हा यापूर्वी व्यावसायिक बँकांना लागू असलेला नियम आता सहकारी बँकांना लागू होणार आहे.
या नव्या नियमामुळे सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या संचालक अपात्र होण्याची शक्यता असल्याने नागरी बँक असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कायदा झाल्यापासून पुढे त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नागरी बँक असोसिएशनने धाव घेतली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील सहकारी बँकांमधील आमदार, खासदार आणि इतर नेत्यांचं आव्हान संपुष्टात येणार आहे. सहकारी बँकांमधील नव्या कायद्यामुळे सलग 10 वर्षं संचालक असलेल्या व्यक्तीला पुढे संचालक पदावर राहता येणार नाही. यामुळे सहकारी बँकांमधील आमदार आणि खासदार संभ्रामवस्थेत आहेत.
असा निर्णय झाल्यास अनेक आमदार आणि खासदारांचे संचालकपद धोक्यात येणार आहे. याचं कारण राज्यातील अनेक सहकारी बँकांवर नेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचं वर्चस्व आहे. नवा कायदा हे वर्चस्व मोडून काढेल.