/बुलढाण्यात 27 वर्षीय महिलेने कुठल्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय एकाचवेळी 4 बाळांना दिला जन्म

Buldhana News : शहरीभागाच्या तुलनेत आजही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. याचा प्रत्यय देणारी अजून एक घटना समोर आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आदिवासी भागातून एक आश्चर्यचकित करणारी आणि तितकीच दुर्मिळ अशी घटना समोर आली आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील चारबन या आदिवासी पाड्यावरील एका 27 वर्षीय महिलेने कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसताना घरीच एकाचवेळी चार बाळांना जन्म दिला आहे.
बुधवारी पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास एकाचवेळी चार बाळांना जन्म दिला. याचार बाळांमध्ये तीन मुलं आणि एका मुलीचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या महिलेला यापूर्वीच एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. त्यामुळे आता या दांपत्याच्या कुटुंबात एकूण सात अपत्यं असून त्यामध्ये चार मुलं आणि तीन मुलींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे चारही नवजात बाळांची आणि आईची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.
जळगाव जामोद तालुक्यातील चारबन या अतिदुर्गम आदिवासी पाड्यावर कोणतीही डॉक्टर, नर्स किंवा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हती. अशा परिस्थितीत गावातील अनुभवी महिलेच्या मदतीने ही प्रसूती घरातच पार पडली.प्रसूतीनंतर आई आणि चारही नवजात बाळांना पुढील तपासणीसाठी खामगाव येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर आईसह चारही बाळांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगितलं आहे
मात्र या घटनेने आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांचा आणि विशेष करून गरोदर महिलांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आजही अनेक दुर्गम गावांमध्ये प्रसूतीसारख्या गंभीर प्रसंगी महिलांना वेळेत वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत, हे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालय.