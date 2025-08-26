29000 KM चे खराब रस्ते तरी द्यावा लागतोय टोल; महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांचा आकडा तर थक्क करणारा

Potholes In Highway: रस्त्यावर खड्डे असतानाही राष्ट्रीय महामार्गावर टोलवसुली सुरू असल्यावरुन अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एनएचआयला (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) खडे बोल सुनावले होते. गेल्या पाच वर्षात खड्ड्यांमुळं झालेले अपघात आणि त्यामुळं झालेले मृत्यू हे चिंताजनक आहेत. अलीकडेच, कोर्टाने रस्त्यावर खड्डे असतानाही टोल घेण्याचा हक्का नाही, असं म्हटलं होतं.
अर्थ मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या 2020-24 च्या अपघात आणि नुकसानीवरील अहवालानुसार, पाच वर्षांत देशातील राष्ट्रीय महामार्गावर 2.5 लाख अपघात झाले. यात 80,000 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 2.3 लाख लोक जखमी झाले. 2024 मध्ये, 48,000 अपघातांमध्ये 17,200 मृत्यूंची नोंद झाली. 2024-25 या आर्थिक वर्षात, भारतातील राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुलीतून सुमारे 85,000 कोटी रुपये कमावले गेले. तरीही देशातील 1.46 लाख किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गापैकी 20% (29,200किमी) राष्ट्रीय महामार्ग 80-100 किमी/ताशी वेगाने प्रवास करण्यासाठी असुरक्षित आहेत आणि तेही विशेषतः खराब रस्ते आणि अरुंद वळणांमुळे.
2020-24मध्ये, राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावर 4,500 मारहाणीच्या घटना घडल्या. यात उत्तर प्रदेश (1,200), राजस्थान (200) आणि हरयाणा (800) यांचा समावेश आहे.
एकूण 4,500 प्रकरणांपैकी फक्त 1,800 प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि 1,200 लोकांवर कारवाई (दंड किंवा अटक) करण्यात आली, असे अहवालातून समोर आले आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि आयआयटी दिल्ली यांनी 2024 मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, 75.2% अपधात अतिवेगाने, 2.5% दारू पिऊन गाडी चालवल्याने आणि 10% तांत्रिक बिघाडांमुळे (खड्डे, खराब सिग्नल, तुटलेले डिव्हायडर) झाले आहेत. २.५ लाख अपघात गेल्या ५ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गावर झाले. यात ८० हजार मृत्यू, २.३ लाख जण गंभीर जखमी झाले.
महाराष्ट्रात 1,600 किमीचे रस्ते खराब आहेत. तर, गेल्या पाच वर्षात 8000 जणांचे अपघात झाले असून 3000 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर7,500 जण जखमी झाले आहेत. तर, या महामार्गावर 8000 टोल आकारण्यात आला.