Marathi News
2940000000 रुपये खर्च करुन SBI मुंबईत एकाचवेळी 200 रेडी-टू-मूव्ह-इन 2BHK फ्लॅट खरेदी करणार; सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील

 SBI मुंबईत एकाचवेळी 200 रेडी-टू-मूव्ह-इन 2BHK फ्लॅट खरेदी करणार आहे. 2940000000 रुपयांचा हा करार असले. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 9, 2025, 11:28 PM IST
SBI Plans  200 Ready Flats ₹294 Crore : येत्या काही दिवसांत मुंबईत सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील होणार आहे.  स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मुंबईत 200 रेडी-टू-मूव्ह-इन 2BHK अपार्टमेंट खरेदी करणार आहे. 2940000000 रुपये खर्च करुन SBI मुंबईत हे फ्लॅट खरेदी करणार आहे. मुंबईतील प्रमुख एरियामध्ये SBI हे फ्लॅट खरेदी करमार आहे.  
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये 200 रेडी-टू-मूव्ह-इन टू-बेडरूम हॉल-किचन (2BHK) फ्लॅट्सची मोठी खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. या मोठ्या संपादनाची किंमत अंदाजे 294 कोटी आहे.

7 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, कर्ज देणाऱ्या कंपनीने चार विशिष्ट मालमत्ता क्लस्टरमधील युनिट्ससाठी निविदा सादर करण्यासाठी विकासकांना आमंत्रित करणारी निविदा जारी केली आहे. बँकेने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रत्येक क्लस्टरमध्ये 50 युनिट्स खरेदी करण्याची योजना आखली आहे.  मध्यवर्ती उपनगरांसाठी, 50 फ्लॅट असतील. यासाठी 84 कोटी रुपये कर वगळून) राखून ठेवले आहेत. निविदा दस्तऐवजानुसार, पश्चिम उपनगरांमध्ये, 50 अशाच प्रकारच्या युनिट्सची अंदाजे किंमत 108 कोटी रुपये कर वगळून आहे. ठाणे-कल्याण एरियात 54 कोटी, तर खारघर-पनवेल परिसरात 48 कोटींचे फ्लॅट खरेदी केले जाणार आहेत. 

प्रत्येक फ्लॅटमध्ये अंदाजे 600 चौरस फूट महारेरा कार्पेट क्षेत्रफळ असणे आवश्यक आहे. मालमत्ता पाच वर्षांपेक्षा कमी जुन्या असाव्यात. निविदेत विकासकांच्या सहभागासाठी आणि मालमत्तांसाठी कठोर निकषांची रूपरेषा दिली आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) कडे नोंदणीकृत असलेले प्रकल्पच बोली लावण्यास पात्र आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, फ्लॅट्स सर्व आवश्यक नियामक मान्यता आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) आधीच असलेले, स्थलांतरित होण्यास तयार असले पाहिजेत.

करार झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत विकासकांनी पूर्ण झालेले फ्लॅट बँकेला सुपूर्द करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत संपूर्ण व्यवहार अंतिम होणे अपेक्षित आहे. स्पष्ट आणि विक्रीयोग्य शीर्षके असलेल्या एकाच मालकीच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल. थेट व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी, दलाल आणि मध्यस्थांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सक्त मनाई आहे. 200 निवासी युनिट्स व्यतिरिक्त, एसबीआयच्या खरेदी योजनेत एकूण 400 पार्किंग स्पेसचे अधिग्रहण करणे देखील अनिवार्य आहे. ज्यामध्ये 200 कार पार्किंग स्पॉट्स आणि 200 बाईक पार्किंग स्लॉट्स असतील.

मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी नवीन नाहीत. एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी यापूर्वीही असेच पाऊल उचलले आहे. पूर्वी बँका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधत असत. परंतु जमीन कमी पडत असल्याने, वेळ वाचवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन खर्च कमी करण्यासाठी ते आता तयार फ्लॅट खरेदी करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
2940000000 rs Biggest Property Deal in munbaiSBI to buy 200 ready-to-move-in 2BHK flats in Mumbaiस्टेस बँक ऑफ इंडिया

