पुण्यात टुरिस्ट व्हीजावर फिरायला आलेल्या 3 अमेरिकन नागरिकांना तडकाफडकी देश सोडण्याचे आदेश; यांचा प्रताप पाहून पोलिसही संतापले

टुरिस्ट व्हीजावर तीन अमेरिकन नागरिकांना देश सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. टुरिस्ट व्हीजावर धर्मप्रसार केल्याच आरोप यांच्यावर आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 30, 2026, 12:02 AM IST
Pune News : पुणे शहर हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय ठिकाण आहे. जगभरातून हजारोच्या संख्येने पर्यटक पुण्यात फिरण्यासाठी येतात.  पुण्यात टुरिस्ट व्हीजावर फिरायला आलेल्या 3 अमेरिकन नागरिकांना तडकाफडकी देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रताप पाहून पोलिसही संतापले आहेत. स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे या पर्यटकांची पोल खोल झाली. 

टुरिस्ट व्हीजावर भारतात आलेल्या तीन अमेरिकन नागरिकांकडून ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.  पोलिसांनी या 3 अमेरिकन नागरिकांना 10 मेपूर्वी देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित तिघे काही दिवसांपूर्वी भारतात येऊन पिंपरी-चिंचवडमधील एका हॉटेलमध्ये 26 एप्रिल रोजी मुक्कामाला होते. त्यानंतर 27 एप्रिलला ते पुण्यातील शुक्रवार पेठ परिसरात गेले.

यावेळी त्यांच्या जवळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत छापलेली धार्मिक पत्रके आढळली. त्यांनी एका वाहनचालकाला पत्रक देत ख्रिश्चन धर्म इतर धर्मांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. संशय आल्याने संबंधित चालकाने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ तिघांना ताब्यात घेऊन विशेष शाखेत चौकशी केली.
चौकशीत त्यांनी धर्मप्रसाराचा प्रयत्न केल्याचे निष्पन्न झाले. टुरिस्ट व्हीजावर अशा प्रकारच्या कृतींना कायद्याने मनाई असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. तसेच, हे तिघे यापूर्वीही विविध व्हीजावर भारतात येत असल्याचे त्यांच्या पासपोर्ट तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे.

नाशिक धर्मांतर प्रकरणाचे मलेशिया कनेक्शन

नाशिक IT कंपनी प्रकरणातील पीडित महिलेला धर्मांतर करून मलेशियाला पाठवणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मालेगाव टू मलेशिया असं या प्रकरणाचं कनेक्शन आहे. नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतल्या धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आलीय. नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतल्या पीडित तरुणीचं धर्मांतर करुन तिला मलेशियात पाठवण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती समोर आलीये. यासाठी मालेगावीतील काही संशयित नाशिकमधील आरोपींच्या संपर्कात अससल्य़ाची माहिती आहे. एवढंच नाही तर पीडित तरुणीचं हनिया असं नावही ठेवण्यात आलं होतं. मलेशियात इम्रान नावाच्या व्यक्तीकडं तिला पाठवण्याची तयारी सुरु असल्याचंही सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितलंय. या सगळ्या प्रकरणात निदा खान हिनं महत्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केलाय.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

