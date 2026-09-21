Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट

3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट आला आहे. 3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार आहेत. पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये यांचा उल्लेख केल्याचा दावा केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:34 PM IST
3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वयाच्या सत्तरीत प्रेमाचे भूत अन् 65 वर्षीय प्रेयसीने 70 वर्षीय प्रियकराचा केला खून, कोणाला समजू नये मृतदेह...पण दीड महिन्यांनंतर कांड उघड
2
3
4
5