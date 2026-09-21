/3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी पुणे पोलिसांनी तपास पूर्ण केला आहे. आता ही केस कोर्टात उभी राहणार असून पोलिसांनी तब्बल 5 हजार 500 पानांचे आरोपपत्र वडगाव मावळ येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केले आहे. केतन याची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीविरोधात हे आरोपपत्र दाकव करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी विविध प्रकारचे भौतिक, तांत्रिक आणि वैद्यकीय पुरावे जमा केले. हे सर्व पुरावे आरोपपत्रासोबत सादर करण्यात आले आहेत. या चार्जशिटसोबत पोलिसांनी आणखी अत्यंत महत्वाचा आणि भक्कम पुरावा सादर केला आहे. या पुरावा आहे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार. 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची साक्ष या संपूर्ण प्रकरणाच्या निकालात अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.
18 जून 2026 रोजी लोणावळा येथील लोहगडावरुन पडून केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. केतनही होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी केतनला लोहगडाच्या दरीत ढकलल्याचा दावा पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये केला आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेचे तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचं चार्जशीटमध्ये नमूद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. हे तिन्ही साक्षीदार न्यायालयात साक्ष देण्यास तयार असल्याचंही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
18 जून 2026 रोजी लोहगडावर केतन अगरवालला दरीत ढकलण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, केतनला दरीत ढकलताना नेमकं कोणी पाहिलं? या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे का? आणि असेल तर तो न्यायालयात साक्ष देणार का? या प्रश्नांमुळे या प्रकरणात अनेक तर्क-वितर्क सुरू होते. मात्र आता लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या चार्जशीटमधून या प्रश्नांची उत्तरं मिळत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये घटनास्थळी तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपस्थित असल्याचं नमूद केल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे, या साक्षीदारांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला केवळ लोहगडावर पाहिलं नाही, तर केतनला दरीत ढकलतानाही पाहिलं, असा दावा पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. हे तिन्ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार वडगाव मावळ न्यायालयात साक्ष देण्यास तयार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या तीन साक्षीदारांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या साक्षीदारांच्या जबानीतून केतन अगरवालच्या मृत्यूच्या घटनेबाबत नेमकी काय माहिती समोर येते आणि सिया गोयल व चेतन चौधरीविरोधातील खटल्यावर त्याचा काय परिणाम होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.