/फक्त 13 KM अंतर, 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास; मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक ट्राफिक जाम; वाहनचालक संतापले

Mumbai Nashik Highway : मुंबई-नाशिक महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक वाहतूक कोंडी पहायला मिळत आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावर कल्याण बायपास पासून ठाण्याच्या दिशेने मानकोली पर्यंत लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. कल्याण ते मानकोली 13 KM अंतर आणि फक्त 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास लागत असल्याने वाहन चालक संतापले आहेत.
मुंबई-नाशिक महामार्गावर कल्याण बायपास पासून ते मानकोली पर्यंत वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली आहे. पावसाची रिपरिप सुरू असताना रस्त्याच्या रखडलेल्या कामामुळे एकेरी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे सकाळपासूनच वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. वाहतूक कासव गतीने सुरू असल्याने वाहनचालक कमालीचे त्रस्त झाले . कल्याण ते मानकोली जायला 3 तास लागतात. रस्त्याचं काम वर्षभरापासून रखडलंय. पाऊस आला 100% वाहतूक कोंडी होते असा दावा येथील स्तानिकांनी केला आहे. आम्ही ऑफिसला, शाळा-कॉलेजला कसे पोहोचायचे? रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती झाली आहे. प्रशासन कधी जागं होणार?" अशा संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
रस्त्याच्या रुंदीकरणाचं काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलं आहे. पावसामुळे चिखल आणि खड्डे वाढले आहेत. त्यात रिपरिप पावसामुळे दृश्यमानता कमी झाली. त्यामुळे अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. रोजच्या या कोंडीमुळे इंधन आणि वेळ दोन्ही नुकसान होते अशी संतप्त प्रतिक्रिया वाहनचालकांनी दिली आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचं काम तातडीने पूर्ण करावं अशी मागणी वाहनचालक करत आहेत.
भिवंडी तालुक्यात दोन दिवसांपासून संततधार कोसळणाऱ्या पावसाचा फटका मुंबई-नाशिक महामार्गाला बसला आहे. महामार्गावरील अर्धवट काम आणि पावसामुळे रस्त्यावर खड्डे आणि पाणी साचल्याने वाहतूक मंदावली आहे. राजनोली, पिंपळनेर, मानकोली ते खारीगाव टोलनाका या 7 ते 8 किलोमीटर पट्ट्यात मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत. गेल्या 2 ते 3 तासांपासून वाहनचालक याच कोंडीत अडकून पडले आहेत. ट्रक, बस, खासगी गाड्या सगळ्यांचीच तारांबळ उडाली आहे.