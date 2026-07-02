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फक्त 13 KM अंतर, 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास; मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक ट्राफिक जाम; वाहनचालक संतापले

मुंबई-नाशिक महामार्ग वाहतूक कोंडी होत आहेत. फक्त 13 KM अंतर असलेल्या 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास लागत आहेत. यामुळे प्रवासू संतापले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 02, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:47 PM IST
फक्त 13 KM अंतर, 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास; मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक ट्राफिक जाम; वाहनचालक संतापले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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फक्त 13 KM अंतर, 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास; मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक ट्राफिक जाम; वाहनचालक संतापले
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