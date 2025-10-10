English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Buldhana Crime News : दिवसाढवळ्या एका 14 वर्षीय शाळेकरी मुलीसोबत भयानक प्रकार घडला आहे. दिवसाढवळ्या 3 नराधम आले अन् त्यांनी तिच्या तोंडावर स्प्रे मारला. त्यानंतर थरार पाहून परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 10, 2025, 08:48 PM IST
Crime News : 3 नराधम आले दिवसाढवळ्या 14 वर्षीय मुलीच्या तोंडावर स्प्रे मारला अन्...थरारक घटनेनंतर पोलिसांनी...

Buldhana Crime News : विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर ते मोताळा रोडवर दिवसाढवळा धक्कादायक घटना घडली आहे. दिवसाढवळ्या एका 14 वर्षीय शाळेकरी मुलीचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 3 नराधम स्विफ्ट कारमधून आले आणि त्यांनी अपहरणाच्या उद्देशाने 14 वर्षीय शाळेकरी मुलीच्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारला. तिला बेशुद्ध करुन तिला बळजबरी कारमध्ये अपहरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

पण परिसरातील नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आरोपींचा डाव फसला आहे. डाव फसल्यानंतर नराधमांनी तिथून पळ काढला पण नागरिक आणि पोलिसांच्या सर्तकतेमुळे बुलढाण्याच्या दिशेने निघालेल्या कारचा पाठलाग करत मोताळा इथे अपहरणकर्त्यांची कार अडवून त्यांना अटक करण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात आरोपींनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या 14 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला गाठले. तिला बेशुद्ध करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी तिच्या तोंडावर स्प्रे मारला आणि जबरदस्तीने कारमध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला. घटनास्थळावर उपस्थितीत लोकांनी सांगितलं की, 14 वर्षीय विद्यार्थिनीसह तीन शालेय विद्यार्थ्यांचे अपहरणाचा हा प्रयत्न होता. ही घटना शहरात सकाळी साडेआठ वाजताच्या सुमारास मलकापूर शहरात घडली.

हा अपहरणाचा प्रयत्न सुरू असतानाच स्थानिक नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आली. नागरिकांनी तात्काळ तत्परता दाखवत आरोपींच्या कारचा पाठलाग केला. पाठलागानंतर जमावाने या तिन्ही आरोपींना पकडले. यावेळी संतप्त जमावाने त्यांना चांगलाच चोप दिला, तसंच त्यांच्या कारची तोडफोड केली. सिनेस्टाइल अपहरण आणि त्यानंतरच्या थरारामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ माजली आहे.

मारहाणीनंतर नागरिकांनी या आरोपींना बोरखेडी पोलिसांच्या स्वाधीन केले. प्राथमिक माहितीनुसार, पकडलेल्या 3 आरोपींपैकी 2 जण बीड जिल्ह्यातील, तर 1 आरोपी उत्तर प्रदेशातील आहे. अपहरण नेमके कोणत्या उद्देशाने करण्यात येत होतं, यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

FAQ

प्रश्न 1: ही घटना कुठे आणि कधी घडली?

उत्तर: ही धक्कादायक घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर ते मोताळा रोडवर दिवसाढवळ्या घडली. १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाला.

प्रश्न 2: अपहरणाचा प्रयत्न कसा झाला?

उत्तर: अज्ञात आरोपींनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या १४ वर्षांच्या मुलीला गाठले. तिला बेशुद्ध करण्यासाठी तोंडावर स्प्रे मारला आणि जबरदस्तीने कारमध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केला.

प्रश्न 3: नागरिकांनी काय केले?

उत्तर: स्थानिक नागरिकांना ही गोष्ट लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ आरोपींच्या कारचा पाठलाग केला, तिघा आरोपींना पकडले आणि संतप्त जमावाने त्यांना चोप दिला. तसेच, कारची तोडफोड केली.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

