लाखो रुपयांच्या शववाहिन्या धूळ खात पडून, प्रशासकीय अनास्थेचा नागरिकांना फटका

गजानन वाणी झी 24 तास हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने लाखो रुपये खर्च करून तीन नव्या को-या, AC शववाहिका दिल्या होत्या. मात्र प्रशासकीय अनावस्थेमुळे गेल्या वर्षभरापासून या शववाहिन्या धूळखात पडून आहेत.. तर दुसरीकडे खासगी वाहनातून मृतदेह न्यावा लागत असल्यानं हिंगोलीतकरांनी संताप व्यक्त केला आहे.
हिंगोलीतील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात धूळ खात पडलेल्या या शववाहिन्या. गेल्या वर्षभरापासून या शववाहिन्या असाच धूळखात पडल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने हिंगोली जिल्ह्यासाठी वर्षभरापूर्वी लाखो रुपये खर्च करून तीन शववाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या. उद्देश होता की हिंगोलीतील गरीब जनतेला हक्काची आणि मोफत सेवा मिळावी. मात्र हिंगोली जिल्हा आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे या तीनही शववाहिका गेल्या वर्षभरापासून जागेवरच उभ्या आहेत.. आता या शववाहिन्यांवर गंज चढू लागला आहे. अद्याप कोणत्याही आरोग्य संस्था किंवा इतर आस्थापनांकडे त्यांचं हस्तांतरण झालेलं नाही आहे. त्यामुळे या शववाहिन्या विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आवारात केवळ शोभेच्या वस्तू बनून उभ्या आहेत. तर दुसरीकडे मृतदेह नेण्यासाठी नातेवाईकांना खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे आणि त्यासाठी आवाच्या सव्वा भाडे द्यावं लागतं आहे.
गरिबांची ही लूट थांबवण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वीच वसमत नगरपालिकेने आरोग्य विभागाकडे एका शववाहिनीची रीतसर मागणी केली होती. मात्र त्यांची मागणी लालफितीच्या कारभारात अडकून पडली.. दरम्यान याप्रकरणी जिल्हा आरोग्य अधिका-यांना जाब विचारल्यानंतर त्यांनी या शववाहिन्या संबंधित नगरपालिकेकडे वर्ग करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. शासनाच्या पैशांचा कसा अपव्यय होतोय हे दाखवण्यासाठी या शववाहिन्यांचं उदाहरण पुरेसं आहे.. निदान आतातरी जिल्हा प्रशासन जागे होऊन ही वाहनं जनतेच्या सेवेसाठी खुली करणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलं आहे.