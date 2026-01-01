8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही, शेवटी महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याने ठाण्यातील 'या' वादग्रस्त व्यक्तीला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला

Mayur Shinde TMC Election 2026 : एकीकडे तिकीच न मिळाल्याने निष्ठावंताचा आक्रोश पहायला मिळत आहे. दुसरीकडे अनेक जण पक्ष बदलत आहेत. ठाण्यातही असाच प्रकार पहायला मिळाला. एका उमेदवाराने 8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही. शेवटी महाराष्ट्रातील एका पावरफुल नेत्याने त्याला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला. हा उमेदवार एक तडीपार गुंड आहे.
अजित पवारांची राष्ट्रवादी गुंडांसाठी आशावादी आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण काही दिवसांपूर्वी ठाण्यातील तडीपार गुंड मयूर शिंदे याच्या भाजप प्रवेशाचा कार्यक्रम चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र याच गुंड मयूर शिंदेने ठाणे मनपासाठी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मयूर शिंदेने संपूर्ण ठाण्यात बॅनर्स लावून आपल्या भाजप प्रवेशाचा डंका पिटला होता. साहजिकच यावरुन टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्यानंतर मयूर शिंदे याच्या पक्षप्रवेशाच्या सोहळ्याकडे भाजपचा कोणताच बडा नेता न फिरकल्याने हा पक्षप्रवेश पुढे ढकलावा लागला होता. मात्र, आता ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीची उमेदवारी यादी जाहीर होण्यास काही दिवस शिल्लक असतानाच भाजपने गुंड मयूर शिंदे याचा पक्षप्रवेश उरकून घेतला. आता मयूर शिंदेने राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट मिळवण्याच्या प्रयत्नात, मयूर शिंदे यांनी आठ दिवसांत दोनदा पक्ष बदलले आणि तिसऱ्या पक्षात सामील झाले. त्यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दरम्यान, ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
मयूर शिंदे 22 डिसेंबरपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सक्रिय होता. त्यानंतर लगेचच 23 डिसेंबर रोजी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. सावरकर नगर (प्रभाग क्रमांक 14) मधून तिकीट मिळविण्याच्या भाजपमध्ये प्रवेश केला. परंतु, उमेदवारी न मिळाल्याने त्याने शेवटच्या क्षणी पक्ष बदलला आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अखरे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने त्याला उमेदवारी दिली आहे.
मयूर शिंदे याच्यावर खून, हत्येचा प्रयत्न आणि खंडणी असे गंभीर आरोप आहेत. यापूर्वी त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (MCOCA) खटला दाखल करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे गटातील प्रमुख नेते संजय राऊत यांना धमकी दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली तेव्हा हा उमेदवार चर्चेत आला होता. 2017 मध्ये त्यांनी तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेकडून तिकीट मागितले होते, परंतु त्यांची विनंती नाकारण्यात आली होती.