English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • 8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही, शेवटी महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याने ठाण्यातील या वादग्रस्त व्यक्तीला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला

8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही, शेवटी महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याने ठाण्यातील 'या' वादग्रस्त व्यक्तीला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला

महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होत आहेत. या निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीने गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. या उमेदवाराने तिकीट मिळवण्यासाठीआठ दिवसांत तीन वेळा पक्ष बदलला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 1, 2026, 07:34 PM IST
8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही, शेवटी महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याने ठाण्यातील 'या' वादग्रस्त व्यक्तीला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला

Mayur Shinde TMC Election 2026 : एकीकडे तिकीच न मिळाल्याने निष्ठावंताचा आक्रोश पहायला मिळत आहे. दुसरीकडे अनेक जण पक्ष बदलत आहेत. ठाण्यातही असाच प्रकार पहायला मिळाला. एका उमेदवाराने 8 दिवसात 3 पक्ष बदलले, कुणीच तिकीट दिले नाही. शेवटी महाराष्ट्रातील एका  पावरफुल नेत्याने त्याला डायरेक्ट AB फॉर्म दिला. हा उमेदवार एक तडीपार गुंड आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांची राष्ट्रवादी गुंडांसाठी आशावादी आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण काही दिवसांपूर्वी ठाण्यातील तडीपार गुंड मयूर शिंदे याच्या भाजप प्रवेशाचा कार्यक्रम चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र याच गुंड मयूर शिंदेने ठाणे मनपासाठी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मयूर शिंदेने संपूर्ण ठाण्यात बॅनर्स लावून आपल्या भाजप प्रवेशाचा डंका पिटला होता. साहजिकच यावरुन टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्यानंतर मयूर शिंदे याच्या पक्षप्रवेशाच्या सोहळ्याकडे भाजपचा कोणताच बडा नेता न फिरकल्याने हा पक्षप्रवेश पुढे ढकलावा लागला होता.  मात्र, आता ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीची उमेदवारी यादी जाहीर होण्यास काही दिवस शिल्लक असतानाच भाजपने गुंड मयूर शिंदे याचा पक्षप्रवेश उरकून घेतला. आता मयूर शिंदेने राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट मिळवण्याच्या प्रयत्नात, मयूर शिंदे यांनी आठ दिवसांत दोनदा पक्ष बदलले आणि तिसऱ्या पक्षात सामील झाले. त्यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दरम्यान, ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

8 दिवसांत 3 पक्ष  बदलले

मयूर शिंदे 22 डिसेंबरपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सक्रिय होता. त्यानंतर लगेचच 23 डिसेंबर रोजी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. सावरकर नगर (प्रभाग क्रमांक 14) मधून तिकीट मिळविण्याच्या भाजपमध्ये प्रवेश केला.  परंतु, उमेदवारी न मिळाल्याने त्याने शेवटच्या क्षणी पक्ष बदलला आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अखरे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने त्याला उमेदवारी दिली आहे.

मयूर शिंदे याच्यावर खून, हत्येचा प्रयत्न आणि खंडणी असे गंभीर आरोप आहेत. यापूर्वी त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (MCOCA) खटला दाखल करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे गटातील प्रमुख नेते संजय राऊत यांना धमकी दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली तेव्हा हा उमेदवार चर्चेत आला होता. 2017  मध्ये त्यांनी तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेकडून तिकीट मागितले होते, परंतु त्यांची विनंती नाकारण्यात आली होती. अजित पवारांची राष्ट्रवादी गुंडांसाठी आशावादी आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण काही दिवसांपूर्वी ठाण्यातील तडीपार गुंड मयूर शिंदे याच्या भाजप प्रवेशाचा कार्यक्रम चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र याच गुंड मयूर शिंदेने ठाणे मनपासाठी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
thane Mayur Shinde TMC Election 2026mayur shindeTMC Election 2026ठाणे मयूर शिंदेअजित पवार

इतर बातम्या

घरात सोन्या चांदीच्या विटा, 500 च्या नोटांची गादी, इंम्पोर...

भारत