Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Crime News : डोळ्यात तिखट अन् घाण... शेजारणीला आई म्हणून हाक मारल्यानंतर 3 वर्षांच्या चिमुकलीला बेदम मारहाण

Crime News : डोळ्यात तिखट अन् घाण... शेजारणीला 'आई' म्हणून हाक मारल्यानंतर 3 वर्षांच्या चिमुकलीला बेदम मारहाण

Bhiwandi Crime News : भिवंडीतील बापगाव परिसरात 3 वर्षांच्या चिमुकलीला तिच्याच दत्तक आईने अमानुषपणे मारहाण केल्याची अत्यंत संतापजनक घटना 7 मार्च 2026 रोजी समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 8, 2026, 01:09 PM IST
शेजारणीला 'आई' म्हटले म्हणून पीडित 3 वर्षांच्या मुलीला तिच्या दत्तक आईने जबर मारहाण केली आहे. ती मुलगी वारंवार शेजारी राहणाऱ्या महिलेला 'आई' किंवा 'मम्मी' म्हणून हाक मारत असे. ही गोष्ट सहन न झाल्यामुळे त्या दत्तक आईने मुलीला खूप विचित्र पद्धतीने मारहाण केली आहे. आपली मुलगी शेजारच्या महिलेला 'आई' का म्हणते, या रागातून आणि मत्सरातून आरोपी महिलेने जिचे नाव दिलशान शेख हिने चिमुरडीवर अमानुष अत्याचार केले. हा प्रकार भिवंडीत घडला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. 

अमानुष अत्याचाराचे स्वरूप

त्या दत्तक आरोपी महिलेने रागाच्या भरात चिमुरडीचे कपडे काढून तिला मारहाण केली. एवढेच नाही तर तिच्या डोळ्यात आणि तोंडात मिरची पूड तसेच माती/घाण कोंबली. एवढ्यावर ही महिला थांबली नाही तर तिने त्या मुलीला भिंतीवर आदळले. व्हिडिओमध्ये दिसत असल्यानुसार, महिलेने मुलीचे डोके भिंतीवर आदळले आणि तिला जीवघेणी मारहाण केली. 

(हे पण वाचा - Pune Crime : 'तू सुंदर दिसतेस' म्हणतं डिलिव्हरी बॉयचा तरुणीला स्पर्श, पुण्यातील अतिशय धक्कादायक प्रकार) 

पोलिस कारवाई आणि सद्यस्थिती

या अमानुष कृत्याचा व्हिडिओ एका जागरूक शेजाऱ्याने चित्रित करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला होता. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पडघा पोलिसांनी तातडीने तपास चक्र फिरवून बापगाव येथून मुलीची सुटका केली. पीडित मुलीला उपचारांसाठी आणि सुरक्षेसाठी बाल निरीक्षणगृहात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपी महिला (दिलशान शेख), तिचा पती (शौकत शेख) आणि मुलीला दत्तक देणारा उमेश येवले यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. मुलगी दत्तक घेण्याची प्रक्रिया कायदेशीर होती का आणि कोणत्या परिस्थितीत तिला दत्तक दिले गेले, याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. 

बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार 

बिहारमधील पूर्णिया जिल्ह्यात एक अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना घडली आहे. 8 वीमध्ये शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात तिचाच प्रियकर आणि त्याच्या मित्राचा सहभाग असल्याची माहिती तपासात समोर येत आहे. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे. मुलीचा मृतदेह गावाजवळील बांबूच्या झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर गावात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
kalyan newsbhiwandi crimeBapgaonPadgha PoliceChild Assault Case

