युद्धामुळं संभाजीनगरच्या एमआयडीसीतील उद्योग गॅसवर, एलएनजीच्या तुटवड्यामुळं 30 कंपन्या बंद पडणार

नितेश महाजन, झी मीडिया, छत्रपती संभाजीनगर: अमेरीका-इराण युध्दाचे परीणाम आता महाराष्ट्रातही दिसू लागले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्योगांना करण्यात येणारा गॅसचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. त्यामूळे कंपन्यांकडे असलेला गॅस साठा संपत आला असून तब्बल 30 कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पाहा छत्रपती संभाजीनगरच्या औद्योगिक वसाहतीवरचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने प्रोपेन आणि ब्युटेन वायूचा वापर केवळ घरगुती एलपीजी उत्पादनासाठीच राखीव केल्याने छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांचा श्वास गुदमरलाय. या निर्णयामुळे उद्योगांना होणारा गॅस पुरवठा तातडीने थांबवण्यात आलाय.त्याचा विदारक परिणाम आता दिसू लागला आहे. शेंद्रा, वाळूज आणि चित्तेगाव औद्योगिक वसाहतींमधील सुमारे 30 मोठ्या कारखान्यांकडील साठा आता संपत आला असून येणाऱ्या दोन दिवसांतच या कंपन्यांना टाळे लावावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांमध्ये एकच खळबळ उडालीय.
छत्रपती संभाजीनगर शहर परिसरातील लहानमोठ्या उद्योजकांना दररोज सुमारे 250 ते 300 टँकर गॅसची गरज असते. सर्वसाधारणपणे उद्योगांकडे 6 दिवसांचा स्टॉक केलेला असतो. मात्र आता हा साठा जवळपास संपत आला आहे. इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र यावर अद्यापही काही तोडगा निघालेला नसल्यामुळे उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. केंद्राने 5 मार्च रोजी प्रोपेन आणि व्यटेन घरगुती वापरासाठी वळवल्याने उद्योगांना मिळणारा गॅस बंद केला आहे. गॅसअभावी 30 कारखान्यांचे उत्पादन ठप्प होणार आहे. हे 30 कारखाने मुख्य पुरवठादार असल्याने त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो व्हेंडर्सचे कामही आपोआप थांबणार असल्याने घरघर लागली आहे.
ऑटो आणि अभियांत्रिकी उद्योगांमध्ये, विशेषतःपावडर कोटिंग, फोर्जिंग, जनरल कोटिंग आणि पेंटिंगसारख्या प्रक्रियांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उद्योगांवर याचा मोठा परिणाम होत आहे. पुरवठादार कंपन्यांची मागणी कमी होण्याची भीती असल्याने उद्योजकांना दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान उद्योजकांकडून केंद्र आणि राज्य सरकारला मेल पाठवण्यात आले असून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची तयारी केलीय.
ऑटो हब असलेले लहानमोठे उद्योग हे एकमेकांना संलग्न असतात. वाहनांची चासी तसेच सुटे भाग तयार करणाऱ्या उद्योगांमध्ये गॅसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे जोपर्यंत चासी तयार होत नाही. तोपर्यंत वाहनांच्या इतर सुटे भाग पुरवणाऱ्या उद्योगांवरही याचा परिणाम होतो. एकूणच एकमेकांना संलग्न असलेल्या या उद्योगांवर गॅस तुटवड्याचा मोठा परिणाम होत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे कंपन्या बंद पडल्यास त्याचा हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.आता कंपन्यांना लागणाऱ्या गॅस बाबत काय तोडगा सरकार कडून काढला जातो याकडे उद्योजकांचं लक्ष लागलंय.