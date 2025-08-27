'मावशीचा राग तिच्या लेकावर काढला....'; मुंबईतील रेल्वे स्थानकात सापडलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले

Mumbai Crime News: लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे कुशीनगर एक्स्प्रेसमध्ये कचरा कुंडीत सापडलेल्या तीन वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूप्रकरणी मोठा उलगडा झाला आहे. चिमुरड्याच्या मावसभावानेच हत्या केल्याचे समोर आले आहे. विकासकुमार शाह याला बीकेसी परिसरातून अटक करण्यात आली असून सूरत क्राइम ब्रँच आणि अमरोळी पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
दुबईतील नोकरी गेल्यानंतर विकासकुमार भारतात परतला होता. त्यानंतर तो त्याच्या आई व बहिणीसह सूरतला मावशीकडे राहायला गेला होता. नोकरी नसल्याने त्याची मावशी त्याला सतत टोमणे मारायची. त्यामुळं विकासकुमार संतापला होता. मावशीचा राग त्याने तिच्या लेकावर काढला, अशी कबुली तिने दिली आहे.
विकासकुमारने तिचा मुलगा आकाश उर्फ आरव याचे अपहरण करुन निर्घृण हत्या केली. 21 ऑगस्टला दुपारी 10 वाजता आकाशला खेळायचा चल असे सांगून विकासकुमार त्याला घराबाहेर घेऊन गेला. त्याने मुंबईकडे जाणारी कुशीनगर एक्सप्रेस पकडली. विकासने आकाशला टॉयलेटमध्ये नेले आणि त्याचा गळा आवळला. इतकंच नव्हे तर नंतर त्याचा गळा चिरून मृतदेह एसी डब्याच्या टॉयलेटच्या फ्लश टँकमध्ये कोंबून तो पसार झाला.
विकासच्या मोबाईल लोकेशनवरुन तो कुर्ला परिसरात असल्याचे समोर आले. विकासचा फोन 25 ऑगस्टला संध्याकाळी सुरू झाला आणि त्याचे लोकेशन बीकेसीमध्ये आढळले. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचत त्याला बांद्रा स्टेशनकडे जात असताना अटक केली.
शनिवारी 23 ऑगस्ट रोजी कुशानगर एक्स्प्रेस लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहोचल्यानंतर कर्मचारी साफसफाई करत होते. तेव्हा एका कर्मचाऱ्याला लहान मुलाचा मृतदेह कचराकुंडीत सापडला. तेव्हा त्याने लगेचच रेल्वे पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. चिमुकल्याचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला. चिमुकल्याचा गळा चिरून त्याची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले होते.
विकासकुमार शाह याला 25 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) परिसरातून सूरत क्राइम ब्रँच आणि अमरोळी पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली.
विकासकुमार शाह हा दुबईतील नोकरी गमावल्यानंतर भारतात परतला आणि सूरत येथे त्याच्या मावशीच्या घरी राहत होता. नोकरी नसल्याने मावशी त्याला सतत टोमणे मारायची, ज्यामुळे संतापलेल्या विकासने तिचा राग तिच्या मुलावर काढला आणि त्याची हत्या केली.
21 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 10 वाजता विकासने आकाशला "खेळायला चल" असे सांगून घराबाहेर नेले. त्याने सूरत येथून कुशीनगर एक्स्प्रेस पकडली आणि मुंबईला पोहोचला. ट्रेनमधील एसी डब्याच्या टॉयलेटमध्ये त्याने आकाशचा गळा आवळला आणि नंतर धारदार शस्त्राने गळा चिरून मृतदेह कचराकुंडीत टाकला.