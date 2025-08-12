English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात सिंगापूरची 3000 कोटींची मोठी गुंतवणूक; नवी मुंबईत डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात करार

लॉजिस्टिक्स आणि इतर क्षेत्रांमध्ये वीस हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक होणार आहे. सिंगापूरच्या तमासॅक कंपनीने मणिपाल विकत घेतले आहे. मणिपालसोबत नागपूरमध्ये सातशे कोटी रुपयांचे रुग्णालय बांधण्याचा करार झाला आहे. मेपल ट्रीसोबत तीन हजार कोटी रुपयांच्या लॉजिस्टिक पार्कसाठी करार करण्यात आला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 12, 2025, 11:55 PM IST
Navi Mumbai Data center : नवी मुंबईतील ऐरोली येथे डेटा सेंटर उभारण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले.  महाराष्ट्रामध्ये देशाची साठ टक्के डेटा सेंटर क्षमता उभी राहिली आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी डेटा सेंटरची आवश्यकता असते. राज्यात डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स आणि इतर क्षेत्रांमध्ये वीस हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक होणार आहे. सिंगापूरच्या तमासॅक कंपनीने मणिपाल विकत घेतले आहे. मणिपालसोबत नागपूरमध्ये सातशे कोटी रुपयांचे रुग्णालय बांधण्याचा करार झाला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गन किम योंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जेएनपीए, उरण येथे महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे ₹3000 कोटींची गुंतवणूक होणार असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक परिसरात रोजगाराच्या थेट 5000 संधी उपलब्ध होणार आहेत.

हिंदी टेटस सेंटर आहे हे टेक्नॉलॉजी वाईन्स सगळ्यात आडवांस अशा प्रकारचा डेटा सेंटर आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या व्यवस्थापना झालेले आहेत अतिशय चांगल्या पद्धतीचे आहेत.  ज्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये आहोत त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीचा वाढ वण्यासाठी आपल्याला डेटा सेंटरची आवश्यकता पडते आणि म्हणून महत्त्वाचं आहे.   देशाची 60 टक्के डेटा सेंटर महाराष्ट्रात उभी राहिलेली आज त्यांच्यासोबत आपलं अजून एक करार झालाय जवळपास ते आता वीस हजार कोटी रुपये डेटा सेंटर लॉजिस्टिक्स आणि सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये महाराष्ट्र मध्ये इन्व्हेस्ट करणार आहेत. त्याच्यासोबत तो एक कंपनी आहे त्यांनी आता मढीपाल विकत घेतलेला आहे तर मणिपाल सोबत करार हा लातूरमध्ये ते हॉस्पिटल बांधणार आहे.  त्याच्या करता केलाय आणि त्यासोबत तो मेपल ट्री सोबत एक 3000 कोटीचा करार केला ज्याच्यामध्ये ते लॉजिस्टिक पार्क महत्वाचं अशा प्रकारचे सगळे तयार झालेले आहेत.

हे डेटा सेंटरमध्ये त्यांनी या ठिकाणी पूर्ण केल्या उद्घाटन हे आपले माननीय प्रधानमंत्री आणि सिंगापूरचे प्रधानमंत्री एकत्रित करणार आहे.  त्यामुळे त्याच्या कामाचा रिव्ह्यू घेण्याकरता सिंगापूरची डेप्युटी प्राईम मिनिस्टर आणि मी त्या ठिकाणी गेलो होतो आम्ही त्याचं काम बघितल्या जवळपास ते पूर्ण झालेला आहे आणि त्या टर्मिनल मुळे एनपीए पोट जो आहे आपला त्याची कॅपॅसिटी दुप्पट होणार आहे.  देशातला सगळ्यात मोठा कंटेनर हैंडिंगचा पोर्ट आता झालेला आहे.

