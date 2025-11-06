पुण्यात 3000000000 रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गैरव्यहार! पवारांच्या जमीन व्यवहारात तलाठी, सर्कल, तहसीलदार प्रांत अधिकारी सगळेच अडकणार?

Pune Koregoan IT Park Land Deal Latest News: : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ अजित पवार हे आरोपांच्या चक्रव्युहात सापडलेत. पार्थ पवारांवर बेकायदा जमीन खरेदीचा आरोप झाला आहे. 3000000000 रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गैरव्यहार असल्याची चर्चा आहे. पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहारात तलाठी, सर्कल, तहसीलदार प्रांत अधिकारी सगळेच अडकणार आहेत. वरिष्ठ याची तात्काळ झाडाझडती घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अमेडिया कंपनीच्या स्टँपड्युटी माफीची फाईल उद्योग संचालनालयात बुलेट ट्रेनच्या स्पीडनं धावली. अवघ्या 48 तासांत स्टँपड्युटी माफी झाली. 500 रुपये स्टँपड्युटी भरुन 300 कोटींची जमीन घेतली. यामुळे आता या प्रकरणात काय कारवाई होते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जागा बेकायदेशीरपणे खरेदी प्रकरणात राज्याचे प्रशासनाला आता जाग आली आहे. हा व्यवहार होऊन 6 ते 7 महिने लोटल्यानंतर अलर्ट झालेले प्रशासन या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने हालचाली करीत आहेत. या प्रकरणात तलाठी, सर्कल, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी नेमके कशा नोंदी दाखवल्या? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेमकी कधी कागदपत्रे दिली, या व्यवहारात गुप्तता का ठेवली ? यानुषंगाने चौकशी होणार आहे. त्यामुळे महसूल खात्यातील अधिकारी अडकणार, हे निश्चित आहे. राज्य आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात आज दुपारी 1 वाजता आॅनलाइन मीटिंग होऊन पुढील कार्यवाही होऊ शकते. दरम्यान, राज्याचे उद्योग खाते आणि मुद्रांक शुल्क विभागातही चौकशीची चर्चा रंगली असून, या प्रकरणात जमीन खरेदीदारांना अभय देणाऱ्या अधिकारी रडारवर आहेत. त्यामुळेच प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
सरकारी जमीन खरेदीचा आरोप पार्थ पवारांवर करण्यात आला आहे. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली महार वतनाची म्हणजेच इन्फिरिअर वतन लँड खरेदी केल्याचा त्यांच्या कंपनीवर आरोप झाला आहे. हे कमी की काय जमीन खरेदी करताना पार्थ पवारांच्या कंपनीनं 21 कोटींची स्टँप ड्युटी माफी 48 तासांत मिळवलीये. स्टँप ड्युटी माफीची फाईल बुलेट ट्रेनच्या स्पीडनं उद्योग संचलनालयात फिरली. 300 कोटींची जमीन खरेदी करताना उद्योग धोरणाचा लाभ घेत अवघे 500 रुपये भरण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे कायदा मोडून शीतल तेजवानी हिने मूळ मालकांच्या पॉवर ऑफ अटर्नी घेतल्यात. पार्थ पवारांची पार्टनर असलेली अमेडिया कंपनीचं भागभांडवल अवघं एक लाख रुपये असताना त्यांनी 300 कोटींची जमीन खरेदी कशी केली असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.
FAQ
पार्थ अजित पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र, यांच्यावर बेकायदेशीर जमीन खरेदीचा आरोप आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील ४० एकर सरकारी जमीन (इनाम वतन लँड) खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्या अमेडिया कंपनीवर आहे. हा ३०० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गैरव्यहार असल्याची चर्चा आहे.
या व्यवहारात तलाठी, सर्कल अधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या नोंदी, कागदपत्रे आणि गुप्तता याची चौकशी होणार आहे. महसूल खाते, उद्योग खाते आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकारी रडारवर आहेत. वरिष्ठ अधिकारी तात्काळ झाडाझडती घेणार आहेत.
अमेडिया कंपनीच्या स्टँप ड्युटी माफीची फाईल उद्योग संचालनालयात अवघ्या ४८ तासांत मंजूर झाली. ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी केवळ ५०० रुपये स्टँप ड्युटी भरली गेली. उद्योग धोरणाचा लाभ घेऊन २१ कोटी रुपयांची माफी मिळवली.